Почему ставки снижали

До начала полномасштабной войны ставки НДС для горючего находились на уровне 20%. Однако в марте 2022 года правительство снизило ставки до 7% и отменило акциз. Все, для того чтобы стабилизировать ситуацию на рынке горючего и избежать значительного роста цен на заправках.

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Решение было оправдано, ведь после резкой потери значительных объемов горючего рынок не мог обеспечивать спрос путем внутренних ресурсов. В Евросоюзе, где трейдеры начали закупать нефтепродукты, цены были высокими. Также ситуацию усугублял резкий рост мировых цен на нефть – до 140 долларов за баррель.

Отмена же акцизов и снижение ставок НДС позволили преодолеть кризис. И, как отметил в разговоре с 24 Каналом директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, удержать цены на приемлемом уровне.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Это был шок, когда цена на нефть взлетела до максимума, а у нас разбомблены нефтебазы. Вырисовывалась перспектива колоссального роста цен. Но то, что отменили акцизы и уменьшили НДС, позволило сохранить 10 гривен на литре.

Со всем тем уже в сентябре акцизы частично вернули. Полностью они вернутся с 1 июля. Равно как и довоенные ставки НДС в 20%.

Обратите внимание! В настоящее время акцизы составляют, в частности, на автогаз – 52 евро за 1000 литров, бензин и дизель – 100 евро за 1000 литров.

Что будет с ценой горючего

Нацбанк в последнем инфляционном отчете отметил, цена горючего будет иметь тенденцию к росту. В частности, стоит ожидать, что цены пойдут вверх в июле – из-за возобновления довоенного налогообложения горючего.

Прогноз экспертов

Опрошенные эксперты рынка горючего и нефтепродуктов единогласно отмечают рост цен в результате возврата НДС на довоенный уровень. Так, Сергей Куюн считает, что:

бензин подорожает на 10–11 гривен за литр;

подорожает на 10–11 гривен за литр; дизель – на 8 гривен за литр;

– на 8 гривен за литр; автогаз – на уровне 3 гривен за литр.

Вместе с тем Куюн подчеркивает, что рост цен никак не повлияет на спрос. Поэтому ожидать снижения объемов продаж после его подорожания не стоит.

Он объясняет: прошлый год показал, что цена на спрос не влияет – ведь людям нужно перемещаться, а бизнесу работать. Причиной же снижения потребления горючего, которое было зафиксировано ранее, является исключительно война:

многие пошли защищать страну – и, соответственно, их личный транспорт никуда не ездит;

те украинцы, которые убегали от войны на своих авто, естественно, ездят на них в странах пребывания.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии 24 Каналу назвал несколько другие, однако все равно высокие цены. Так, по его словам:

бензин подорожает на 5–7 гривен за литр;

подорожает на 5–7 гривен за литр; дизель – на 7 гривен за литр;

– на 7 гривен за литр; автогаз – на 3,5 гривны за литр.

При этом он констатирует: цены вырастут не только на горючее, но и на другие товары и услуги. Ведь "стоимость нефтепродуктов заложена в себестоимость всего на свете – от услуг парикмахера до тяжелого машиностроения".

Что прогнозирует правительство

Впрочем, есть и альтернативное мнение. В частности, Даниил Гетманцев в разговоре с 24 Каналом отметил, что большого роста цен не прогнозируется.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Цена определяется прежде всего стоимостью нефти. Сейчас мы не видим потенциала для ее роста – наоборот, мы видим достаточно высокую маржинальность компаний, торгующих топливом. Поэтому да, мы не исключаем небольшого подорожания, но катастрофы точно не будет.

Будет ли государство регулировать цены

Со всем тем, даже если прогнозы экспертов оправдаются, государство вряд ли будет устанавливать предельные цены на горючее или регулировать его розничную стоимость каким-либо иным образом. В частности, Гетманцев относится к такой возможности скептически.

Я категорически против государственного регулирования цен на что-либо, и считаю, что это надо делать только в исключительных случаях. Это – точно не тот случай, когда такой механизм надо применять,

– подчеркивает он.

Появится ли на рынке некачественное горючее и налоговые махинации

Тем временем в Нефтегазовой Ассоциации Украины прогнозируют, что украинцы постараются платить за горючее меньше. Поэтому, вероятно, будут покупать его у нелегалов – при чем даже несмотря на "риски от качества горючего и угрозу для здоровья и жизни".

Такого же мнения придерживается и Сергей Куюн. По его словам, высокие налоги всегда влекут за собой появление фальсификаторов.

Это неразрывные вещи. Поскольку чем выше налоги, тем больше заработок фальсификаторов, поскольку они этот налог все равно не платят, а свою продукцию подтягивают под цены легальной. Поэтому конечно, это будет,

– уверяет эксперт.

Впрочем, однозначно говорить, что Украину зальют фальсификатом, все же преждевременно. Скажем, Леонид Косянчук считает, что поддельного горючего на рынке почти не будет – ведь ему просто неоткуда взяться.

Леонид Косянчук Эксперт рынка нефтепродуктов Фальсификату на рынке взяться негде. Мы на 98% сегодня зависим от импорта, а где вы в Европе видели такое? Компоненты же для фальсификата стоят столько же, сколько сортовой бензин. Если же и есть где-то некачественный бензин – это какие-то остатки, которые не сожгли россияне.

А вот в чем эксперты сходятся, так это что участники рынка постараются всяческими способами избежать уплаты новых-старых налогов.

Есть масса схем, по которым можно уклоняться – из-за безкассовой торговли, махинаций с наличными, фиктивных соглашений на потребление и т.д.

– рассказывает Куюн.

Такого же мнения придерживаются и в Нефтегазовой Ассоциации Украины. Там уверяют: после возвращения 20% НДС привлекательность так называемых "скруток" возрастет. Следовательно, возрастут и случаи использования таких схем.

В противоположность этому Гетманцев убеждает: "скрутки" невозможно преодолеть понижением налогов.

Это бессмыслица. Налоговые скрутки можно ликвидировать административными методами – путем жестких действий, направленных на тех, кто эти "скрутки" создает,

– уверяет нардеп.

Оправдало ли себя снижение ставок

В целом же оценки результатов понижения ставок НДС на горючее полярные. Так, эксперты и аналитики уверяют: схема со ставкой в 7% стала положительным явлением – ведь благодаря ей действительно не произошло космического взлета цен в начале великой войны.

Рыночные механизмы, тем более в Европе, не были отменены или нивелированы военным положением в Украине. И если бы в то время не отменили все эти налоги, то я даже не представляю, сколько бы стоило горючее – ведь мы и так его покупали по 65 – 70 гривен,

– отмечает Косянчук.

Со своей стороны, Куюн уверяет: снижение ставок мотивировало участников рынка уплачивать эти налоги в полном объеме. Ведь, говорит он, "20% никто не хочет платить, а 7% выгоднее заплатить и забыть".

Другая оценка заключается в том, что снижение ставок и отмена акцизов привели не к стабилизации цен, а к получению сверхприбылей трейдерами.

Тогда именно возник дефицит горючего и, с учетом различных обстоятельств, это привело к тому, что фактически выгодоприобретателями от этого решения стали нефтетрейдеры, а не потребители, как предполагалось,

– констатировал Гетманцев.

Что будет дальше

Участники рынка хотят достичь пересмотра довоенных ставок и акцизов. Как рассказал Куюн, сейчас продолжаются соответствующие консультации как с правительственными структурами, так и с налоговым комитетом Верховной Рады.

По его словам, "рынок считает, что ставка НДС в 7% себя хорошо зарекомендовала", а потому ее хотели бы сохранить. В то же время предлагается повысить акцизы на горючее.

Со своей стороны, Гетманцев констатирует: потенциала для уменьшения ставок нет. Впрочем, нет и оснований ожидать их повышения – по меньшей мере, до конца года.