Теневой рынок набирает обороты

Как отметили в Институте Потребительских Экспертиз, стремительность возврата фальсификаторов на рынок обусловлена, в частности, предстоящим возвратом налогов на горючее на довоенный уровень. Что приведет к удорожанию ресурса.

Читайте также АЗС повысят цены на бензин и дизель: чего ждать украинцам летом

А это только увеличит маржу (фальсификаторов), поскольку работать им будет "интереснее", никаких налогов они не платили и не собираются,

– подчеркивают эксперты.

Как подделывают дизель

В Институте сообщают: главным показателем поддельного дизеля является высокое содержание серы. И в образце, обнаруженном в одной из сетей АЗС, он составил 362 миллиграмма в килограмме – при норме не более 10 миллиграммов в килограмме. Еще в одной сети этот было зафиксировано 357 миллиграммов в килограмме.

Обратите внимание! Содержание серы фактически является главным маркером того, действительно ли горючее произведено в Европе.

Эксперты объясняют: сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров. А извлечение ее из горючего является тяжелым и затратным процессом.

Высокая концентрация серы в дизеле неизбежно приведет к похудению кошелька из-за ремонта топливной системы и двигателя. Это еще не говоря о выхлопе, через который оксидом будут дышать пешеходы на улицах городов,

– отметили в Институте.

Также в поддельном горючем были обнаружены нарушения в температуре вспышки. Которая должна составлять не менее 55 градусов.

Важно! Температура вспышки дизельного горючего может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты, которые могут привести к ее возгоранию при аварии.

По данным же Института, в некоторых образцах этот показатель составил 45 и 37 градусов. Что делает такое горючее огнеопасным – поскольку "чем ниже температура от норматива, то более высокая вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации".

Украинцы будут покупать некачественное топливо

Со своей стороны, аналитики Нефтегазовой Ассоциации Украины убеждены: украинцы будут покупать фальсификат, даже при всех угрозах, которые тот несет. Причиной этого там называют все тот же возврат налогов на довоенный уровень.

Ради экономии собственных средств покупатели горючего будут массово переходить к откровенным нелегалам. Несмотря на риски качества топлива и угрозу для здоровья и жизни,

– считают в Ассоциации.