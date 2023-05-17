Сколько будет стоить горючее

По данным аналитиков Консалтинговой группы "А-95", после возвращения налога на горючее на довоенный уровень АЗС повысят цены не только на бензин, но и на другие виды топлива. В частности:

на дизель – на 7,7 гривны за литр, до 55,1 гривны.

– на 7,7 гривны за литр, до 55,1 гривны. автогаз – на 2,6 гривны за литр, до 24,4 гривны.

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Расцветут схемы налоговых "скруток"

Со своей стороны в Нефтегазовой Ассоциации Украины уверяют: следствием возврата 20% НДС станет не только повышение цен, но и возврат практики налоговых "скруток".

За счет снижения НДС на горючее до 7% объем таких махинаций на рынке нефтепродуктов значительно уменьшился, однако с возвратом НДС до 20% с 1 июля ожидается рост финансовой привлекательности "скруток", следовательно, их общий объем значительно возрастет,

– заверили в ассоциации

Украинцы будут покупать некачественное топливо

Сами же украинцы, уверяют аналитики ассоциации, будут пытаться платить за горючее меньше. Поэтому, вероятно, будут покупать бензин, дизель и тому подобное у нелегалов. Риск этого, отмечается, заключается в том, что у таких продавцов горючее может быть низкого качества.

Важно! В Институте потребительских экспертиз советуют жителям небольших населенных пунктов заправляться на больших АЗС – там риск получить некачественное топливо гораздо меньше.

Что говорит государство

Со своей стороны, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев ранее объяснял: снижение НДС на топливо до 7% не повлияло на его стоимость. Более того, следствием этого снижения стало только увеличение доходов трейдеров.

С 1 июля НДС на горючее возобновится до довоенных ставок. Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. Оно привело к выходу рынка в белое? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя,

– подчеркнул нардеп.

Какие актуальные расценки на АЗС

Пока же АЗС снижают цены на горючее. Так, по данным Enkorr, с 12 по 16 мая:

бензин А-95 подешевел на 41 копейку за литр – до средних 45,27 гривны;

на дизель цены снизились на 61 копейку за литр – до средних 43,89 грн.

По данным аналитиков, самые низкие цены на бензин А-95 выставили в сети АЗС RLS – 40 гривен за литр. Самые высокие – на заправках сети Авиас – 47 гривен

Дизель же дешевле всего продают в сети VST – 39,9 гривны за литр. Дороже всего – в сети Авиас, 47 гривен.

Обратите внимание! Ранее в Украине частично вернули акцизный налог на горючее. Так, акцизом 100 евро за 1000 литров будут облагать бензин и дизель. Для газа планку уменьшили до 52 евро.