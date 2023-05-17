Скільки коштуватиме пальне

За даними аналітиків Консалтингової групи "А-95", після повернення податку на пальне на довоєнний рівень АЗС підвищать ціни не лише на бензин, а й на інші його види. Зокрема:

на дизель – на 7,7 гривні за літр, до 55,1 гривні.

– на 7,7 гривні за літр, до 55,1 гривні. автогаз – на 2,6 гривні за літр, до 24,4 гривні.

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Розцвітуть схеми податкових "скруток"

Зі свого боку, в Нафтогазовій Асоціації України запевняють: наслідком повернення 20% ПДВ стане не лише підвищення цін, а й повернення практики податкових "скруток".

За рахунок зниження ПДВ на пальне до 7% обсяг таких махінацій на ринку нафтопродуктів значно зменшився, проте із поверненням ПДВ до 20% з 1 липня очікується зростання фінансової привабливості "скруток", отже їх загальний обсяг значно зросте,

– запевнили в асоціації

Українці купуватимуть неякісне пальне

Самі ж українці, запевняють аналітики асоціації, намагатимуться платити за пальне менше. А тому, імовірно, купуватимуть бензин, дизель тощо у нелегалів. Ризик же цього, зазначається, полягає в тому, що у таких продавців пальне може бути низької якості.

Важливо! В Інституті споживчих експертиз радять мешканцям невеликих населених пунктів заправлятися на великих АЗС – там ризик отримати неякісне паливо набагато менший.

Що каже держава

Зі свого боку, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев раніше пояснював: зниження ПДВ на пальне до 7% не вплинуло на його вартість. Понад те, наслідком цього зниження стало лише збільшення прибутків трейдерів.

З 1 липня ПДВ на пальне відновиться до довоєнних ставок. Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу,

– підкреслив нардеп.

Які актуальні розцінки на АЗС

Поки ж АЗС знижують ціни на пальне. Так, за даними Enkorr, з 12 по 16 травня:

бензин А-95 здешевшав на 41 копійку за літр – до середніх 45,27 гривні;

на дизель ціни знизились на 61 копійку за літр – до середніх 43,89 гривні.

За даними аналітиків, найнижчі ціни на бензин А-95 виставили в мережі АЗС RLS – 40 гривень за літр. Найвищі – на заправках мережі Авіас – 47 гривень

Дизель же найдешевше продають в мережі VST – 39,9 гривні за літр. Найдорожче – в мережі Авіас, 47 гривень.

Зверніть увагу! Раніше в Україні частково повернули акцизний податок на пальне. Так, акцизом 100 євро за 1000 літрів обкладатимуть бензин та дизель. Для газу планку зменшили до 52 євро.