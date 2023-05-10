Російське пальне більше не потрапить в Україну
Для того, щоб запобігти ввезенню російського пального, нафти та нафтопродуктів в Україну, в уряді внесли деякі зміни щодо постанови про заборону товарів, що походять з Росії.
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Відтак схвалені заходи унеможливлюють потрапляння на ринок. Цей проєкт підготували Міненерго спільно з Мінекономіки та Держмитслужбою.
Відтепер паливо невизначеного походження, іншими словами, паливо з Російської Федерації, не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту наших національних інтересів та суверенітету,
– розповів Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.
Як додав заступник міністра, за даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом. Але це робить економічно невигідними альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував для подолання дефіциту торік.
На які товари поширюється заборона
До списку увійшли такі товари:
- нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;
- нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих;
- продукти, в іншому місці не зазначені, із вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів);
- відпрацьовані нафтопродукти;
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- гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;
- паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;
- біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.