Російське пальне більше не потрапить в Україну

Для того, щоб запобігти ввезенню російського пального, нафти та нафтопродуктів в Україну, в уряді внесли деякі зміни щодо постанови про заборону товарів, що походять з Росії.

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Відтак схвалені заходи унеможливлюють потрапляння на ринок. Цей проєкт підготували Міненерго спільно з Мінекономіки та Держмитслужбою.

Відтепер паливо невизначеного походження, іншими словами, паливо з Російської Федерації, не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту наших національних інтересів та суверенітету,

– розповів Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.

Зверніть увагу, що попри санкції, російські нафтопродукти все ж потрапляли на український ринок через країни Європи, Туреччини та інших країн.

Як додав заступник міністра, за даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом. Але це робить економічно невигідними альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував для подолання дефіциту торік.

На які товари поширюється заборона

До списку увійшли такі товари:

нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих;

продукти, в іншому місці не зазначені, із вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів);

відпрацьовані нафтопродукти;

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