Кому заборонять доступ до портів ЄС
Згідно з документами 11 пакету санкцій проти Росії йдеться про порушення стелі цін на нафту 60 доларів, встановлених G7.
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Оскільки граничні ціни на російську нафту та нафтопродукти вже встановлені, основна увага зараз приділяється усуненню лазівок та ефективнішому дотриманню обмежень,
– йдеться у документі.
Ще у грудні 2022 року країни G7, ЄС та Австралія ввели обмеження цін на нафту. За даними деяких ЗМІ країни G7 це обмеження і надалі зберігатиметься на рівні 60 доларів.
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Після запровадження такого граничної ціни на нафту, багато міжнародних компаній почали відмовлятися від танкерів, які транспортували російську нафту. Точна кількість таких танкерів не відома. За різними джерелами їхнє число може коливатися від 100 до 600 суден. Їхній середній вік зазвичай становить 25 років.
Чого чекати від 11 пакету санкцій від ЄС
- Політолог Володимир Фесенко пояснив у коментарі для 24 Каналу, що є ще достатньо велика низка галузей, де можна було б запровадити обмеження проти Росії.
- За словами політолога, західні союзники України шукають слабкі місця або ті "шпарини", де Москва намагається обійти санкції. Саме у таких сферах і посилюється санкційний тиск
- Він наголосив, що запровадження цінової стелі на нафтопродукти вже призвело до дефіциту у російському бюджеті.