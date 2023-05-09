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Згідно з документами 11 пакету санкцій проти Росії йдеться про порушення стелі цін на нафту 60 доларів, встановлених G7.

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Оскільки граничні ціни на російську нафту та нафтопродукти вже встановлені, основна увага зараз приділяється усуненню лазівок та ефективнішому дотриманню обмежень,

– йдеться у документі.

Ще у грудні 2022 року країни G7, ЄС та Австралія ввели обмеження цін на нафту. За даними деяких ЗМІ країни G7 це обмеження і надалі зберігатиметься на рівні 60 доларів.

Нагадаємо! Росія планувала бюджет на 2023 рік з розрахунку, що її нафта продаватиметься на рівні 70 доларів за барель, тож гранична ціна на сировину помітно б'є по доходах агресорки. Станом на 9 травня нафта Urals 58,63 долара за барель.

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Після запровадження такого граничної ціни на нафту, багато міжнародних компаній почали відмовлятися від танкерів, які транспортували російську нафту. Точна кількість таких танкерів не відома. За різними джерелами їхнє число може коливатися від 100 до 600 суден. Їхній середній вік зазвичай становить 25 років.

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