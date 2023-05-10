Российское горючее больше не попадет в Украину

Для того чтобы предотвратить ввоз российского горючего, нефти и нефтепродуктов в Украину, в правительстве внесли некоторые изменения относительно постановления о запрете происходящих из России товаров.

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Следовательно, одобренные меры делают невозможным попадание на рынок. Этот проект подготовили Минэнерго совместно с Минэкономики и Гостаможслужбой.

Теперь топливо неопределенного происхождения, другими словами, топливо из российской федерации, не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты наших национальных интересов и суверенитета.

– рассказал Николай Колесник, заместитель министра энергетики Украины.

Обратите внимание, что, несмотря на санкции, российские нефтепродукты все же попадали на украинский рынок через страны Европы, Турции и других стран.

Как добавил замминистра, по данным участников рынка, такой ресурс реализуется с дисконтом. Но это делает экономически невыгодными альтернативные маршруты поставок ресурса происхождения non russian/не REBCO, которые рынок активно выстраивал для преодоления дефицита в прошлом году.

На какие товары распространяется запрет

В список вошли следующие товары:

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые;

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых;

продукты, в другом месте не указанные, с содержанием 70 мас.% или более нефти, или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов);

отработанные нефтепродукты;

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