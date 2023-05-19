Тіньовий ринок набирає обертів

Як зазначили в Інституті Споживчих Експертиз, стрімкість повернення фальсифікаторів на ринок зумовлена, зокрема, майбутнім поверненням податків на пальне на довоєнний рівень. Що призведе до здорожчання ресурсу.

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А це лише збільшить маржу (фальсифікаторів), оскільки працювати їм буде "цікавіше", ніяких податків вони не платили і не збираються,

– підкреслюють експерти.

Як підробляють дизель

В Інституті пояснюють: головним показником підробленого дизеля є високий вміст сірки. І у зразку, виявленому в одній з мереж АЗС, він склав 362 міліграма у кілограмі – при нормі в не більше 10 міліграмів у кілограмі. Ще в одній мережі було зафіксовано 357 міліграмів у кілограмі.

Зверніть увагу! Вміст сірки фактично є головним маркером того, чи дійсно пальне вироблене в Європі.

Експерти пояснюють: сірка вбивча для нейтралізаторів і сажових фільтрів. А вилучення її з пального є важким і витратним процесом.

Висока концентрація сірки в дизелі неминуче призведе до схуднення гаманця внаслідок ремонту паливної системи та двигуна. Це ще не кажучи про вихлоп, через який оксидом будуть дихати пішоходи на вулицях міст,

– зазначили в Інституті.

Також у підробному пальному було виявлено порушення у температурі спалаху. Яка має складати щонайменш 55 градусів.

Важливо! Температура спалаху дизельного пального може показати, чи не потрапляли в "солярку" сторонні компоненти, які можуть призвести, до її займання при аварії.

За даними ж Інституту, у деяких зразках цей показник склав 45 та 37 градусів. Що робить таке пальне вогненебезпечним – оскільки "що нижча температура від нормативу, то вища ймовірність його вибуху при ДТП чи іншій надзвичайній ситуації".

Українці купуватимуть неякісне пальне

Зі свого боку, аналітики Нафтогазової Асоціації України переконані: українці купуватимуть фальсифікат, навіть попри всі загрози, які той несе. Причиною цього там називають все те ж повернення податків на довоєнний рівень.

Заради економії власних коштів, покупці пального масово переходитимуть до відвертих нелегалів. Не зважаючи на ризики від якості пального та загрозу для здоров’я та життя,

– вважають в Асоціації.