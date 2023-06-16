Як дорожчатиме пальне
За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, очікувати різкого росту вартості пального з 1 липня не варто. Крім того, воно не буде одночасним й однаковим для всіх мереж АЗС.
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Причин цього кілька. Зокрема, різні:
- ланцюжки поставок;
- цінові політики мереж.
Тому в одних мережах може бути і 10 гривень подорожчання бензину, а в інших – 15 гривень. Звісно ж, все перекладається на кінцевого споживача. У нас немає альтруїстів, які будуть з власної кишені платити більше податків. Це буде перекладено на роздрібну ціну.
На скільки зростуть ціни
- За прогнозом Рябцева, бензин здорожчає в середньому на 12 гривень за літр (на 16 червня, за даними "Мінфіну", 1 літр А-95 коштував 44,77 гривні, А-95 преміум – 47,53 гривні, А-92 – 41,78 гривні).
- Дизель – на 10 гривень (16 травня коштував 43,27 гривні за літр).
- Автогаз – на 5 гривень (16 травня коштував 21,91 гривні за літр).
Здорожчання можна уникнути
Водночас, зазначив експерт, є спосіб уникнути зростання цін на пальне. Це уможливиться в разі скасування або перенесенням народними депутатами повернення "старих" акцизних ставок.
Він нагадав: нині в парламенті є декілька відповідних законопроєктів. Які, вважає експерт, до 1 липня будуть винесені на голосування – оскільки, за його словами, наразі в Верховній Раді немає цілковитої згоди на підвищення акцизів та ПДВ.
Ця ж обставина, резюмував Рябцев, може призвести до того, що рішення про повернення довоєнних акцизів буде ухвалене. Відповідно, вартість пального на заправках не зросте.
Якими будуть акцизи на пальне з 1 липня
- На бензини – 213,5 євро за 1 000 літрів (зараз 100 євро).
- На дизельне пальне – 139,5 євро за 1000 літрів (зараз 100 євро).
- На скраплений газ – 52 євро за 1000 літрів (нині стільки ж).
Що кажуть в парламенті
Зі свого боку, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев в розмові з 24 Каналом раніше визнав: після повернення акцизів на довоєнний рівень вартість пального в Україні зросте. Однак не так сильно, як прогнозують ринок та експерти.
Ціна визначається передусім вартістю нафти. Зараз ми не бачимо потенціалу для її зростання – навпаки, ми бачимо достатньо високу маржинальність компаній, які торгують паливом. Тому так, ми не виключаємо невеликого подорожчання, але катастрофи точно не буде.