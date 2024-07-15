Долар долатиме психологічну позначку: чого чекати від курсу протягом тижня
Протягом тижня курс долара буде коливатися у нових межах для ринку валюти України. На це є багато причин, але головна – це стан енергетики.
Які тенденції на ринку валют
Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що минулого тижня торги на валютному ринку (ВРУ) проходили у відносно вузькому діапазоні 40,6 – 40,8 гривні за долар. І лише наприкінці тижня на фоні зростання попиту котирування почали відчутно зростати.
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Це спровокувало додатковий попит на валюту й стимулювало ще глибше послаблення курсу гривні: пікових позначок курс долару на міжбанку сягнув у п’ятницю – котирування доходили до 41,07 гривні за долар. Щоправда, наприкінці дня через збільшення попиту на гривню напередодні вихідних курс динамічно опустився й останні угоди на ВРУ укладалися в діапазоні 40,8 – 40,9 гривні за долар.
Готівковий ринок реагував на коливання курсу на міжбанку дуже слабко. Збільшення вартості долара у безготівковому сегменті роздрібного ринку, спричинене зростанням котирувань на ВРУ, призвело до подорожчання валюти й у готівковому сегменті. Проте через пригнічений попит в середині місяця учасники ринку не мали змоги скористатися ситуацією, що склалася, та зіграти на підвищення. Відтак протягом всього тижня вартість готівкового долара змінювалася у вузькому діапазоні 40,95 – 41,15 гривні за долар.
Менше з тим, перевищення курсом психологічної позначки 41,0 гривні за долар само по собі посилює попит на придбання валюти з боку населення, відтак цього тижня я не виключаю спроби з боку учасників готівкового валютного ринку підняти вартість долара. З іншого боку, у другій половині місяця обсяг вільної гривні на руках в українців традиційно зменшується, та й посилені відключення електроенергії зараз відчутно пригнічують валютний попит – українці спрямовують все більше гривневих заощаджень на вирішення питання енергоавтономності,
– сказала вона.
Про це свідчить статистика продажів генераторів та іншого електрообладнання, якою діляться великі торговельні мережі.
Що буде з курсом на цьому тижні
Золотько прогнозує, що цього тижня на валютному ринку слід очікувати підвищеної волатильності.
Подолання психологічної позначки 41,0 гривні за долар у безготівковому сегменті спонукає імпортерів прискорити закупівлю валюти, а експортерів, навпаки, зайняти вичікувальну позицію. Але на готівковому ринку наразі немає потенціалу для суттєвого зростання курсу долара,
– пояснила банкірка.
Вартість американської валюти буде прагнути до психологічної позначки 41,0 гривні за долар. А протягом тижня курс коливатиметься в діапазоні 40,8 – 41,3 гривні за долар.