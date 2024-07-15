Какие тенденции на рынке валют

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на прошлой неделе торги на валютном рынке (ВРУ) проходили в относительно узком диапазоне 40,6 – 40,8 гривны за доллар. И только в конце недели на фоне роста спроса котировки начали ощутимо расти.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это спровоцировало дополнительный спрос на валюту и стимулировало еще более глубокое ослабление курса гривны: пиковых отметок курс доллара на межбанке достиг в пятницу – котировки доходили до 41,07 гривны за доллар. Правда, конце дня из-за увеличения спроса на гривну накануне выходных, курс динамично опустился и последние сделки на ВРУ заключались в диапазоне 40,8 – 40,9 гривны за доллар.

Наличный рынок реагировал на колебания курса на межбанке очень слабо. Увеличение стоимости доллара в безналичном сегменте розничного рынка, вызванное ростом котировок на ВРУ, привело к удорожанию валюты и в наличном сегменте. Однако из-за подавленного спроса в середине месяца участники рынка не могли воспользоваться сложившейся ситуацией,, и сыграть на повышение. Поэтому в течение всей недели стоимость наличного доллара менялась в узком диапазоне 40,95 – 41,15 гривны за доллар.

Тем не менее, превышение курсом психологической отметки 41,0 гривны за доллар само по себе усиливает спрос на приобретение валюты со стороны населения, поэтому на этой неделе я не исключаю попытки со стороны участников наличного валютного рынка поднять стоимость доллара. С другой стороны, во второй половине месяца объем свободной гривны на руках у украинцев традиционно уменьшается, и усиленные отключения электроэнергии сейчас ощутимо подавляют валютный спрос – украинцы направляют все больше гривневых сбережений на решение вопроса энергоавтономности,

– сказала она.

Об этом свидетельствует статистика продаж генераторов и другого электрооборудования, которой делятся крупные торговые сети.

Что будет с курсом на этой неделе

Золотько прогнозирует, что на этой неделе на валютном рынке следует ожидать повышенной волатильности.

Преодоление психологической отметки 41,0 гривны за доллар в безналичном сегменте побуждает импортеров ускорить закупку валюты, а экспортеров, наоборот, занять выжидательную позицию. Но на наличном рынке пока нет потенциала для существенного роста курса доллара,

– объяснила банкирша.

Стоимость американской валюты будет стремиться к психологической отметке 41,0 гривны за доллар. А в течение недели курс будет колебаться в диапазоне 40,8 – 41,3 гривны за доллар.

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