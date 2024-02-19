Попит буде пригніченим: чого чекати від курсу долара цього тижня

Минулого тижня ключовою ознакою валютного ринку була підвищена волатильність. Невеликі сплески попиту на валюту на ВРУ на початку та в кінці тижня призводили до відчутного зростання котирувань.

Що було з курсом минулого тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що насправді обсяг торгів зріс несуттєво та залишається значно нижчим за показники кінця минулого року. Протягом останніх п’яти торгових днів середньоденний обсяг становив менш як 110 мільйонів доларів.

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Проте тимчасові сплески попиту призводили до тимчасового зростання котирувань, яке в результаті змінювалося зміцненням гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Готівковий ринок на початку тижня відреагував на курсову динаміку міжбанку зростанням курсу долару. Але закріпити зростаючий тренд учасники ринку не змогли – попит на валюту з боку населення суттєво скоротився, відтак на піку вартість американської валюти не змогла подолати позначку 38,4 гривні.

Такі тенденції підтвердила статистика НБУ. Обсяг інтервенцій регулятора за минулий тиждень зріс, але залишився відносно невеликим – 322,6 мільйона доларів.

Що буде з доларом цього тижня

Середньоденна різниця між купленою та проданою валютою населенням скоротилася до 30 мільйонів доларів (протягом останнього місяця вона коливалася в діапазоні 50 – 60 мільйонів доларів).

Цього тижня очікується пожвавлення торгів на ВРУ, що може призвести до помірного зростання курсу долара у безготівковому сегменті.

Попит на валюту на готівковому ринку, скоріш за все, залишатиметься пригніченим, що є типовим для другої декади місяця, та обмежуватиме потенціал для подорожчання готівкової валюти. На мій погляд, вартість американської валюти у готівковому сегменті протягом наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 38,2 – 38,8 гривні,

– сказала Золотько.