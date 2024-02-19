Курс валют у банках

Станом на ранок 19 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,80 гривні (без змін проти 16 лютого), а продаж – 38,40 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,70 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 41,55 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (+25 копійок), а продаж – 38,35 гривні (+22 копійки).

(+25 копійок), а продаж – (+22 копійки). Євро купують за 41,40 гривні (+30 копійок), а продають за 41,65 гривні (+30 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,80 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,49 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продаж – (+17 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,93 гривні (-35 копійок), а продаж – 41,76 гривні (+10 копійок).

Який курс прогнозують експерти

Як розповів банкір Тарас Лєсовий 24 Каналу, у регулятора достатньо важелів, щоб збалансувати попит і пропозицію. Серед базових факторів, що впливають на валютний ринок, є: обсяг макрофіну, розвиток економіки, розвиток експорту та інші. А найголовніший – це співвідношення попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З моменту дії режиму "керованої гнучкості" на міжбанку та скасування більшості валютних обмежень на готівковому ринку саме співвідношення попиту та пропозиції є головним курсотворчим фактором.

Лєсовий прогнозує, що наприкінці лютого не варто чекати суттєвих змін, адже позначки то зростатимуть, то знижуватимуться в межах 30 – 50 копійок.

Зверніть увагу! Курс американської валюти відносно гривні перебуватиме в межах коридору 37,8 – 39 гривень за долар.

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