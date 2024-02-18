Що впливає на валютний ринок

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив, що ситуація на валютному ринку є доволі стабільною. На його думку, загрози для курсу хоч і є, однак, назвати їх значущими факторами не можна.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Перший транш від ЄС в розмірі 4,5 мільярди євро очікується вже у березні, цей фактор стане "заспокійливим" для ринку, адже міжнародна фіндопомога спрямовується на покриття видатків держбюджету, тобто стабілізує економіку країни.

Лєсовий виділив і інші аспекти, які можуть скоригувати ситуацію на валютному ринку:

блокування українських кордонів;

продовження стратегії лібералізації;

розвиток економіки України;

зменшення тиску на ринок з боку імпортерів;

емоційний фактор всередині суспільства.

Яким буде курс

Протягом наступного тижня на валютному ринку продовжаться тенденції, які були закладені раніше. Невеликі коливання хоч і будуть, але загальну ситуацію це не змінить.

На ринку очікуються часті зміни курсів валют, але без "шкоди" для загальної ситуації: курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться, при цьому такі зміни будуть несуттєвими: в межах 0,2 гривні на міжбанку та 0,3 – 0,5 гривень на готівковому ринку,

– наголошує Лєсовий

Лєсовий вважає, що протягом наступного тижня ситуація з курсом буде така:

на міжбанку 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, на готівковому ринку – 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро;

різниця між курсом купівлі та продажу на безготівковому ринку не перевищить 0,1 гривні, на готівковому – 0,5 гривень;

в обмінниках різниця між курсом купівлі та продажу може сягнути 1 гривні.

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