Долар далі летить вниз: який курс в обмінниках та банках

За добу американська валюта знову опустилася. Найсуттєвіше – в обмінниках. Євро теж підхопило тенденцію на спад і різко впало на чорному ринку.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 12 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (-5 копійок проти 11 травня), а купити за 37,82 гривні (+3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (-5 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,40 гривні (-8 копійок), а продають – за 37,79 гривні (+3 копійок), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продають – за (+3 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-8 копійок), а продаж – 41,44 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,74 гривні (-1 копійка).

(-1 копійка), а продаж – (-1 копійка). Євро купують по 41,20 гривні (-18 копійок), а продають за 41,40 гривні (-10 копійок).

Курс влітку: є два шляхи

У коментарі 24 Каналу економічний експерт Борис Кушнірук розповів, що цього літа гривня може знову зміцнитися, однак за певних умов: