Долар різко опустився в обмінниках: ціна знову впала нижче 37 гривень
2 червня 2023, 09:53Читать новость на русском
За добу американська валюта опустилася в обмінниках на 37 копійок, а євро – на 38 копійок. Це новий рекорд за декілька останніх тижнів. Відбувається спад вартості й на чорному ринку, однак він не такий суттєвий.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 2 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,10 гривні (-5 копійок проти 1 червня), а купити за 37,55 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,00 гривні (без змін), а продають в середньому за 40,60 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купують долар США в середньому за 36,75 гривні (-37 гривень), а продають – за 37,45 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,70 гривні (-38 копійок), а продаж – 40,50 гривні (+9 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (-15 копійок), а продаж – 37,37 гривні (-8 копійок).
- Євро купують по 40,20 гривні (-6 копійок), а продають за 40,40 гривні (-5 копійок).
Яким буде курс наступного тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявляє, що на наступний тиждень курс коливатиметься в районі 0,5 гривні.
На готівковому валютному ринку збережеться досить стабільна і прогнозована ситуація: курс долара перебуватиме в межах 37 – 38 гривень, а євро – 40 – 41 гривень. Власне такий курсовий діапазон спостерігається впродовж останніх кількох тижнів. Крім того, щоденні коливання курсів будуть незначними: на прикладі початку місяця, можемо припустити, що вони становитимуть в середньому 0,3 – 0,5 гривень.
Впливатиме на валюту наступного тижня декілька чинників:
- наповнення бюджету коштом експортних надходжень, внутрішніх податків, а також макрофіну;
- балансу пропозиції й попиту на готівкову валюту.