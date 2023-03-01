Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют 1 березня
1 березня 2023, 11:13Читать новость на русском
В останні кільки днів вартість гривні на готівковому ринку змінилася. Якщо тиждень тому можна було купити долар у середньому за 40 гривень, то тепер курс складає близько 39,3 гривні за долар. 1 березня гривня зміцнилася на декілька копійок.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 1 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,50 гривні (-40 копійок проти 28 лютого), а купити за 39,30 гривні (-20 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні (-30 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,95 гривні (-52 копійки), а продають – за 38,42 гривні (-91 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,28 гривні (-15 копійок), а продаж – 41,28 гривні (-19 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 38,98 гривні (-17 копійок).
- Євро купують по 40,68 гривні (-19 копійки), а продають за 40,95 гривні (-25 копійок).
Чому гривня зміцнюється
Так відбувається через те, що на валютному ринку наразі достатньо пропозиції долара. Як розповів 24 Каналу банкір Герман Марченко, його обсяг на 5 – 7% перевищує попит. Причин на це є кілька:
- Запровадження Нацбанком валютних депозитів. Частина українців, які надавали перевагу доларовій готівці, вирішили перейти на банківські 3-місячні депозити у доларах з офіційним курсом.
- Пожвавлення споживчого попиту серед населення. Українці перестали боятися за свої заощадження та стали витрачати більше коштів в магазинах.
- Повідомлення про допомогу від партнерів. Країни G7 підвищили обіцяну суму, яку Україна отримає цьогоріч.
- Початок посівної. Підготовка аграріїв до посівної кампанії стала однією з можливих причин падіння долара, адже для цього потрібна чимала кількість гривневої готівки.