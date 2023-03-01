Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют 1 березня

В останні кільки днів вартість гривні на готівковому ринку змінилася. Якщо тиждень тому можна було купити долар у середньому за 40 гривень, то тепер курс складає близько 39,3 гривні за долар. 1 березня гривня зміцнилася на декілька копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,50 гривні (-40 копійок проти 28 лютого), а купити за 39,30 гривні (-20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні (-30 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,95 гривні (-52 копійки), а продають – за 38,42 гривні (-91 копійка), за даними finance.ua.

(-52 копійки), а продають – за (-91 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,28 гривні (-15 копійок), а продаж – 41,28 гривні (-19 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 38,98 гривні (-17 копійок).

(-62 копійки), а продаж – (-17 копійок). Євро купують по 40,68 гривні (-19 копійки), а продають за 40,95 гривні (-25 копійок).

Чому гривня зміцнюється

Так відбувається через те, що на валютному ринку наразі достатньо пропозиції долара. Як розповів 24 Каналу банкір Герман Марченко, його обсяг на 5 – 7% перевищує попит. Причин на це є кілька: