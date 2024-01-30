Зміни будуть майже не відчутними: яким буде курс долара на початку лютого
Минулого тижня курс долара залишався відносно стабільним та стійким. У період з 29 січня по 4 лютого ситуація мало чим відрізнятиметься від попередніх тенденцій.
Що було з доларом минулого тижня
Тетяна Попович розповіла для 24 Каналу, що на початку минулого тижня готівковий долар був стабільним, тоді як безготівковий мав трохи зміцнився.
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Але, починаючи з середи, через помірне зростання котирувань на ВРУ, долар помірно подорожчав в усіх сегментах. Скажімо, на готівковому ринку наприкінці тижня курс продажу американської валюти зріс до 38,30 – 38,35 гривні.
Вона нагадала, що попри такий курс, попит на валюту серед українців не зріс. Це видно з обсягу інтервенцій НБУ минулого тижня, який знизився до 421 мільйона доларів.
Курс долара цього тижня
Натомість уже цього тижня попит на валюту може зрости. На це впливають два чинники:
- зростання ділової активності та активізація імпортерів;
- період виплати зарплат українцям.
Через останній фактор слід чекати на зростання обсягу вільної гривневої ліквідності на руках у населення, яка частково потраплятиме на валютний ринок.
Як і раніше, стримувати курс на готівковому ринку будуть конкуруючі з ним безготівкові банківські канали: онлайн-купівля в межах 50 000 гривень на місяць та і межах 200 000 гривень на місяць – з розміщенням на тримісячному депозиті,
– додала Попович.
Тож цього тижня вона прогнозує підвищення курсової волатильності на готівковому ринку, тоді як курс продажу буде на рівні 38,4 – 38,9 гривні.