Зміни будуть майже не відчутними: яким буде курс долара на початку лютого

Минулого тижня курс долара залишався відносно стабільним та стійким. У період з 29 січня по 4 лютого ситуація мало чим відрізнятиметься від попередніх тенденцій.

Що було з доларом минулого тижня

Тетяна Попович розповіла для 24 Каналу, що на початку минулого тижня готівковий долар був стабільним, тоді як безготівковий мав трохи зміцнився.

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Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank Але, починаючи з середи, через помірне зростання котирувань на ВРУ, долар помірно подорожчав в усіх сегментах. Скажімо, на готівковому ринку наприкінці тижня курс продажу американської валюти зріс до 38,30 – 38,35 гривні.

Вона нагадала, що попри такий курс, попит на валюту серед українців не зріс. Це видно з обсягу інтервенцій НБУ минулого тижня, який знизився до 421 мільйона доларів.

Курс долара цього тижня

Натомість уже цього тижня попит на валюту може зрости. На це впливають два чинники:

зростання ділової активності та активізація імпортерів;

період виплати зарплат українцям.

Через останній фактор слід чекати на зростання обсягу вільної гривневої ліквідності на руках у населення, яка частково потраплятиме на валютний ринок.

Як і раніше, стримувати курс на готівковому ринку будуть конкуруючі з ним безготівкові банківські канали: онлайн-купівля в межах 50 000 гривень на місяць та і межах 200 000 гривень на місяць – з розміщенням на тримісячному депозиті,

– додала Попович.

Тож цього тижня вона прогнозує підвищення курсової волатильності на готівковому ринку, тоді як курс продажу буде на рівні 38,4 – 38,9 гривні.