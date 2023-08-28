Різниця зросла суттєво: що буде з курсом долара на початку вересня

Протягом минулого тижня різниця між купівлею та продажем валюти стрімко зросла. Це повпливає і на тенденції до кінця цього місяця.

Що було з курсом долара минулого тижня

Минулого тижня долар на піку сягнув позначки у 38,6 гривні, а різниця між курсом продажу і купівлі становила до 1 гривні. На думку Анни Золотько, яку вона висловила для 24 Каналу, це може свідчити про спекулятивну складову у серпневій хвилі подорожчання іноземної валюти.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Додаткову підтримку цим тенденціям дало рішення регулятора про відкликання ліцензії в одного з найбільших небанківських операторів обміну валют. Ситуація почала дещо заспокоюватися ближче до кінця тижня: вартість долару знизилася до 38,3 – 38,4 гривні, а різниця між курсами купівлі та продажу скоротилася до 20 – 40 копійок.

Вона розповіла, що динамічне зростання курсу на початку тижня призвело до відчутного зростання попиту на іноземну валюту з боку населення. Різниця між обсягом придбаної та проданої українцями валюти в окремі дні сягала 17 – 18 мільйонів доларів.

Що буде з курсом долара цього тижня

Здорожчання готівкового долара призвело до зростання популярності придбання валюти з розміщенням на тримісячному депозиті. Золотько вважає, що це один із важливих стабілізуючих чинників.

Зважаючи на значну нервовість ситуації на валютному ринку та наближення перехідної дати, цього тижня на валютному ринку зберігатиметься підвищена волатильність,

– пояснила вона.

За її прогнозами, курс на готівковому ринку може коливатися в широкому діапазоні 37,8 – 38,6 гривні.

Який курс долара 28 серпня

Протягом минулої доби курс долара впав у всіх фінансових установах. Наприклад у банках він знизився на 10 копійок, тоді як на чорному ринку на 11 – 14 копійок.

У банках: купівля – 37,85 гривні, продаж – 38,6 гривні;

купівля – 37,85 гривні, продаж – 38,6 гривні; В обмінниках: купівля – 37,85 гривні, продаж – 38,45 гривні;

купівля – 37,85 гривні, продаж – 38,45 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,21 гривні, продаж – 38,41 гривні.