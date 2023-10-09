Третій місяць підряд: курс долара продовжує поступово рости
Джерело:НБУ
Протягом трьох останніх місяців курс долара на готівковому ринку поступово зростав. Проте зміни не були кардинальними.
Курс долара поступово росте
За інформацією НБУ, середній курс продажу готівкового долара у вересні зріс на 0,7%, тобто до 38,07 гривень. Таке зростання спостерігається уже 3 місяць поспіль і складає 5,3% порівняно з цим же періодом минулого року.
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Попри такий відрив від показників минулого року, насправді зростання було таким:
- липень – на 0,1%;
- серпень – 1,4%;
- вересень – 0,7%.
Чому зріс попит на долар
У НБУ повідомили, що попит на іноземну валюту вдалося задовольнити інтервенціями.
Це разом з ефектами від заходів з валютної лібералізації, що дали змогу збільшити перетоки валюти між ринками, зумовило звуження спреду наприкінці місяця,
– написали в НБУ.
На початку жовтня керовану гнучкість вдалося ввести завдяки таким чинникам:
- стійкому прогресу у зниженні інфляції;
- накопиченню значного рівня міжнародних резервів;
- збільшенню привабливості гривневих активів.