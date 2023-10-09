Третій місяць підряд: курс долара продовжує поступово рости

Протягом трьох останніх місяців курс долара на готівковому ринку поступово зростав. Проте зміни не були кардинальними.

Курс долара поступово росте

За інформацією НБУ, середній курс продажу готівкового долара у вересні зріс на 0,7%, тобто до 38,07 гривень. Таке зростання спостерігається уже 3 місяць поспіль і складає 5,3% порівняно з цим же періодом минулого року.

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Попри такий відрив від показників минулого року, насправді зростання було таким:

липень – на 0,1%;

серпень – 1,4%;

вересень – 0,7%.

Чому зріс попит на долар

З 3 жовтня НБУ ввів на валютному ринку режим керованої гнучкості, який передбачає, що регулятор продовжить бути ключовим гравцем на ринку та контролюватиме коливання цін.

У НБУ повідомили, що попит на іноземну валюту вдалося задовольнити інтервенціями.

Це разом з ефектами від заходів з валютної лібералізації, що дали змогу збільшити перетоки валюти між ринками, зумовило звуження спреду наприкінці місяця,

– написали в НБУ.

На початку жовтня керовану гнучкість вдалося ввести завдяки таким чинникам: