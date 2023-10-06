Чому зріс попит на долар

У своєму макроекономічному та монетарному огляді НБУ пояснили, що регулятор задовольняв попит на валюту інтервенціями.

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Це разом з ефектами від заходів з валютної лібералізації, що дали змогу збільшити перетоки валюти між ринками, зумовило звуження спреду наприкінці місяця,

– написали в НБУ.

Наступні умови дали можливість регулятору ввести керовану гнучкість курсу на початку жовтня:

стійкий прогрес у зниженні інфляції;

накопичення значного рівня міжнародних резервів;

збільшення привабливості гривневих активів.

Попри зміну режиму зусилля НБУ спрямовуватимуться на збереження курсової стійкості, а курсові коливання суттєво обмежуватимуться за допомогою валютних інтервенцій,

– повідомляється в огляді.

Нагадаємо! З 3 жовтня НБУ ввів новий режим керованої гнучкості курсу, який передбачає, що регулятор й надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку і буде ключовим гравцем.

Українці купують більше доларів

Відтак за даними НБУ, українці у вересні сумарно купили 2,03 мільярда доларів, тоді як продали всього 1,5 мільярда. Натомість чиста купівля валюти склала 444,3 мільйона доларів.

У серпні цей показник становив – 148,5 мільйона доларів. Більшу частину валюти було куплено на безготівковому ринку.

У 2023 році українці встигли купити 15,8 мільярда доларів та продати 13,4 мільярда доларів. Чиста купівля становить 2,4 мільярда доларів.