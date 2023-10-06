Чому зріс попит на долар
У своєму макроекономічному та монетарному огляді НБУ пояснили, що регулятор задовольняв попит на валюту інтервенціями.
Читайте також Яким буде курс до кінця 2024 року
Це разом з ефектами від заходів з валютної лібералізації, що дали змогу збільшити перетоки валюти між ринками, зумовило звуження спреду наприкінці місяця,
– написали в НБУ.
Наступні умови дали можливість регулятору ввести керовану гнучкість курсу на початку жовтня:
- стійкий прогрес у зниженні інфляції;
- накопичення значного рівня міжнародних резервів;
- збільшення привабливості гривневих активів.
Попри зміну режиму зусилля НБУ спрямовуватимуться на збереження курсової стійкості, а курсові коливання суттєво обмежуватимуться за допомогою валютних інтервенцій,
– повідомляється в огляді.
Українці купують більше доларів
Відтак за даними НБУ, українці у вересні сумарно купили 2,03 мільярда доларів, тоді як продали всього 1,5 мільярда. Натомість чиста купівля валюти склала 444,3 мільйона доларів.
У серпні цей показник становив – 148,5 мільйона доларів. Більшу частину валюти було куплено на безготівковому ринку.
У 2023 році українці встигли купити 15,8 мільярда доларів та продати 13,4 мільярда доларів. Чиста купівля становить 2,4 мільярда доларів.