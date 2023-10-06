Почему вырос спрос на доллар
В своем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ объяснили, что регулятор удовлетворял спрос на валюту интервенциям.
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Это вместе с эффектами от мер по валютной либерализации, позволивших увеличить перетоки валюты между рынками, обусловило сужение спреда в конце месяца,
– написали в НБУ.
Следующие условия дали возможность регулятору ввести управляемую гибкость курса в начале октября:
- устойчивый прогресс в понижении инфляции;
- накопление значительного уровня международных резервов;
- увеличение привлекательности гривневых активов.
Несмотря на изменение режима усилия НБУ будут направляться на сохранение курсовой устойчивости, а курсовые колебания будут существенно ограничиваться с помощью валютных интервенций,
– сообщается в обзоре.
Украинцы покупают больше долларов
Следовательно, по данным НБУ, украинцы в сентябре суммарно купили 2,03 миллиарда долларов, в то время как продали всего 1,5 миллиарда. Чистая покупка валюты составила 444,3 миллиона долларов.
В августе этот показатель составил – 148,5 миллиона долларов. Большая часть валюты была куплена на безналичном рынке.
В 2023 году украинцы успели купить 15,8 млрд долларов и продать 13,4 млрд долларов. Чистая покупка составляет 2,4 миллиарда долларов.