Почему вырос спрос на доллар

В своем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ объяснили, что регулятор удовлетворял спрос на валюту интервенциям.

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Это вместе с эффектами от мер по валютной либерализации, позволивших увеличить перетоки валюты между рынками, обусловило сужение спреда в конце месяца,

– написали в НБУ.

Следующие условия дали возможность регулятору ввести управляемую гибкость курса в начале октября:

устойчивый прогресс в понижении инфляции;

накопление значительного уровня международных резервов;

увеличение привлекательности гривневых активов.

Несмотря на изменение режима усилия НБУ будут направляться на сохранение курсовой устойчивости, а курсовые колебания будут существенно ограничиваться с помощью валютных интервенций,

– сообщается в обзоре.

Напомним! С 3 октября НБУ ввел новый режим управляемой гибкости курса, предусматривающий, что регулятор и дальше будет контролировать ситуацию на валютном рынке и будет ключевым игроком.

Украинцы покупают больше долларов

Следовательно, по данным НБУ, украинцы в сентябре суммарно купили 2,03 миллиарда долларов, в то время как продали всего 1,5 миллиарда. Чистая покупка валюты составила 444,3 миллиона долларов.

В августе этот показатель составил – 148,5 миллиона долларов. Большая часть валюты была куплена на безналичном рынке.

В 2023 году украинцы успели купить 15,8 млрд долларов и продать 13,4 млрд долларов. Чистая покупка составляет 2,4 миллиарда долларов.