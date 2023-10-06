Что происходит с курсом

3 октября НБУ перешел с фиксированного курса на управляемый гибкий. Это следующий шаг по восстановлению экономического рынка Украины. Постепенная либерализация финансовой сферы позволит со временем вернуться к довоенным показателям.

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НБУ постепенно стабилизирует гривну. Важно, чтобы украинцы привыкли к тому, что курс валют нестабильный и меняется под давлением внешних обстоятельств.

Елена Билан Главная экономистка Dragon Capital В первые месяцы после перехода к контролируемо-гибкому курсу колебания официального курса будут незначительными. В этот период основной задачей Нацбанка будет продемонстрировать, что гибкость курса не несет больших рисков и что ситуация находится под контролем. Ведь экономическая ситуация и большие объемы международной поддержки не позволяют ожидать резкой девальвации в ближайшей перспективе.

Билан также отмечает, что НБУ не допустит обесценивания национальной валюты, поскольку это повлечет за собой рост инфляции. Чтобы сделать гривню более крепкой, регулятор ввел привлекательные условия именно для гривневых депозитов.

Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Для НБУ допустимо было бы ослабление гривны всего на несколько процентов – 3 – 5% – в течение первых нескольких месяцев после перехода к гибкому курсообразованию. В среднесрочной перспективе НБУ, вероятно, будет стремиться соблюдать правила, согласно которым темпы девальвации не будут превышать доходность гривневых активов.

Каким будет курс доллара по мнению аналитиков:

В Dragon Capital считают, что в конце 2023 года доллар будет в пределах 36,6 – 37,5 гривны за доллар.

Concorde Capital отмечают, что значение 36,6 гривны за доллар будет до конца 2024 года.

Напомним! В бюджете Украины на 2024 год значение доллара зафиксировано на уровне 41,4 гривны.