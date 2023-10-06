Данные необходимы для ПФУ

При подаче документов в ПФУ гражданин должен указать определенные личные данные, некоторые из них со временем могут измениться. К примеру, если у вас происходит замена паспорта, информацию об обновленном документе нужно зарегистрировать обязательно.

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О каких еще изменениях нужно предупреждать ПФУ:

  • изменение статуса, например брак, если лицо берет себе другую фамилию;
  • выезд за границу;
  • увольнение из официального места работы или, наоборот, – вступление;
  • закрытие или регистрация ФЛП;
  • смена места регистрации;
  • обретение особого статуса, например, инвалидность.

Как обновить данные в ПФУ

Вы можете осуществить эту процедуру как онлайн, так и офлайн. Чтобы внести правки в пенсионное дело, не выходя из дома, нужно:

  1. Регистрация в веб-портале ПФУ.
  2. Пройти авторизацию. Для этого необходимо будет использовать электронную подпись.
  3. Перейти в раздел: "О пенсионном обеспечении".
  4. Далее выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело".
  5. Выберите категорию заявления и заполните ее.

Также вы можете обратиться непосредственно в отделение ПФУ, при себе вам нужно иметь удостоверения личности и документы, удостоверяющие изменения. Например, если женщина взяла фамилию мужчины, из-за замужества, необходимо взять с собой свидетельство о браке.