Дані необхідні для ПФУ

При подачі документів до ПФУ, громадянин має вказати певні особисті дані, деякі з них з часом можуть змінитися. Наприклад, якщо у вас відбувається заміна паспорта, інформацію про оновлений документ треба зареєструвати обов'язково.

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Про які ще зміни потрібно попереджати ПФУ:

  • зміна статусу, до прикладу шлюб, якщо особа бере собі інше прізвище;
  • виїзд за кордон;
  • звільнення з офіційного місця роботи або, навпаки, – вступ;
  • закриття або реєстрація ФОП;
  • зміна місця реєстрації;
  • набуття особливого статусу, наприклад, інвалідність.

Як оновити дані у ПФУ

Ви можете здійснити цю процедуру як онлайн, так і офлайн. Щоб внести правки у пенсійну справу, не виходячи з дому, потрібно:

  1. Зареєструватись у вебпорталі ПФУ.
  2. Пройти авторизацію. Для цього необхідно буде використати електронний підпис.
  3. Перейти у розділ: "Щодо пенсійного забезпечення".
  4. Далі обрати "Внесення змін до пенсійної справи".
  5. Обрати категорію заяви і заповніть її.

Також ви можете звернутись безпосередньо у відділення ПФУ, при собі вам потрібно мати посвідчення особи і документи, які засвідчують зміни. Наприклад, якщо жінка взяла прізвище чоловіка, через заміжжя, необхідно взяти з собою свідоцтво про шлюб.