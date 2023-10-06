Дані необхідні для ПФУ

При подачі документів до ПФУ, громадянин має вказати певні особисті дані, деякі з них з часом можуть змінитися. Наприклад, якщо у вас відбувається заміна паспорта, інформацію про оновлений документ треба зареєструвати обов'язково.

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Про які ще зміни потрібно попереджати ПФУ:

зміна статусу, до прикладу шлюб, якщо особа бере собі інше прізвище;

виїзд за кордон;

звільнення з офіційного місця роботи або, навпаки, – вступ;

закриття або реєстрація ФОП;

зміна місця реєстрації;

набуття особливого статусу, наприклад, інвалідність.

Зверніть увагу! Про ці зміни ПФУ треба попередити протягом 10 днів після їх настання.

Як оновити дані у ПФУ

Ви можете здійснити цю процедуру як онлайн, так і офлайн. Щоб внести правки у пенсійну справу, не виходячи з дому, потрібно:

Зареєструватись у вебпорталі ПФУ. Пройти авторизацію. Для цього необхідно буде використати електронний підпис. Перейти у розділ: "Щодо пенсійного забезпечення". Далі обрати "Внесення змін до пенсійної справи". Обрати категорію заяви і заповніть її.

Також ви можете звернутись безпосередньо у відділення ПФУ, при собі вам потрібно мати посвідчення особи і документи, які засвідчують зміни. Наприклад, якщо жінка взяла прізвище чоловіка, через заміжжя, необхідно взяти з собою свідоцтво про шлюб.