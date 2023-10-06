Хто може отримати виплати
Естонська рада у справах біженців запровадила грошові виплати для українців, які будуть надаватися громадян після рішення спеціальної комісії. Щомісячно особа зможе отримувати 3,6 тисячі гривень, гроші виплачуватимуться протягом 3 місяців.
Читайте також Кому з ВПО доведеться повернути грошову допомогу
Кошти зможуть отримати жителі:
- Донеччини;
- Херсонщини;
- Луганщини;
- Миколаївщини;
- Харківщини;
- Запоріжчини.
Для того аби отримувати виплати, вам потрібно підтвердити своє проживання в одній з вказаних вище областей. Щоб подати заяву на допомогу скористайтесь одним з сервісів:
- офіційний сайт, де надається допомога;
- телефон контакт-центру 067-10-52-803.
Яку ще допомогу можуть отримати українці
Якщо громадяни були вимушені покинути своє місце проживання і переїхати в іншу частину України, вони можуть отримати виплати для ВПО. Розмір цієї допомоги:
- 2 тисячі гривень – дорослі (старше 18 років);
- 3 тисячі гривень – діти, особи з інвалідністю.
Щоб оформити ці виплати, необхідно отримати статус переселенця. Заяву можна подати у ЦНАПі.
Масштабну міжнародну допомогу українці отримали і від ООН. Деяким громадянам виплатили по 6 600 гривень. Ці кошти надали тим, хто найбільше постраждав внаслідок військових дій.