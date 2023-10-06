Яку допомогу отримують переселенці
ВПО продовжують отримувати грошову допомогу від держави. Для того аби оформити щомісячні виплати, необхідно отримати довідку про статус переселенця.
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Які виплати надають ВПО:
- 2 000 гривень – дорослі;
- 3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.
Щоб врегулювати порядок надання виплат, уряд затвердив певні поправки:
- перевірка отримувачів грошової допомоги проходить кожні 6 місяців, якщо громадянин має достатнє майнове забезпечення йому не надають кошти;
- діти народжені у ВПО також мають статус переселенця;
- починаючи з 1 листопада 2023 року, виплати надаватимуться на родину, а не на кожного окремого члена сім'ї.
Кому скасують виплати для ВПО
Деякі переселенці перестали отримувати кошти у серпні цього року. Друга хвиля скасувань відбулася у вересні.
Виплати для ВПО не отримуватимуть особи, які:
- вибрали зовнішнє переміщення і перебувають понад 30 днів за кордоном;
- знаходяться у місяцях позбавлення волі;
- звинувачуються у колабораціонізмі;
- мають депозит на понад 100 тисяч гривень;
- придбали дорогоцінні метали, валюту або нерухомість на суму більш як 100 тисяч гривень;
- купили транспортний засіб, якому менш як 5 років;
- мають у власності житло, яке знаходиться у відносно безпечних регіонах (далеко від лінії фронту, не в окупації).
Якщо переселенець неправомірно отримує кошти, його зобов'яжуть їх повернути. Процес має відбуватися на добровільній основі або ж особу змусять виконати це рішення через суд.