Яку допомогу отримують переселенці

ВПО продовжують отримувати грошову допомогу від держави. Для того аби оформити щомісячні виплати, необхідно отримати довідку про статус переселенця.

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Які виплати надають ВПО:

2 000 гривень – дорослі;

3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.

Щоб врегулювати порядок надання виплат, уряд затвердив певні поправки:

перевірка отримувачів грошової допомоги проходить кожні 6 місяців, якщо громадянин має достатнє майнове забезпечення йому не надають кошти;

діти народжені у ВПО також мають статус переселенця;

починаючи з 1 листопада 2023 року, виплати надаватимуться на родину, а не на кожного окремого члена сім'ї.

Кому скасують виплати для ВПО

Деякі переселенці перестали отримувати кошти у серпні цього року. Друга хвиля скасувань відбулася у вересні.

Виплати для ВПО не отримуватимуть особи, які:

вибрали зовнішнє переміщення і перебувають понад 30 днів за кордоном;

знаходяться у місяцях позбавлення волі;

звинувачуються у колабораціонізмі;

мають депозит на понад 100 тисяч гривень;

придбали дорогоцінні метали, валюту або нерухомість на суму більш як 100 тисяч гривень;

купили транспортний засіб, якому менш як 5 років;

мають у власності житло, яке знаходиться у відносно безпечних регіонах (далеко від лінії фронту, не в окупації).

Якщо переселенець неправомірно отримує кошти, його зобов'яжуть їх повернути. Процес має відбуватися на добровільній основі або ж особу змусять виконати це рішення через суд.