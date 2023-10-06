Какую помощь получают переселенцы
ВПЛ продолжают получать денежную помощь от государства. Чтобы оформить ежемесячные выплаты, необходимо получить справку о статусе переселенца.
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Какие выплаты предоставляют ВПЛ:
- 2 000 гривен – взрослые;
- 3000 гривен – дети до 18 лет, лица с инвалидностью.
Чтобы урегулировать порядок предоставления выплат, правительство утвердило определенные поправки:
- проверка получателей денежной помощи проходит каждые 6 месяцев, если гражданин имеет достаточное имущественное обеспечение ему не предоставляют денежные средства;
- дети рожденные в ВПЛ также имеют статус переселенца;
- начиная с 1 ноября 2023 года выплаты будут предоставляться на семью, а не на каждого отдельного члена семьи.
Кому отменят выплаты для ВПЛ
Некоторые переселенцы перестали получать деньги в августе этого года. Вторая волна отмен произошла в сентябре.
Выплаты для ВПЛ не будут получать лица, которые:
- выбрали внешнее перемещение и находятся более 30 дней за границей;
- находятся в месяцах лишения свободы;
- обвиняются в коллаборационизме;
- имеют депозит более чем на 100 тысяч гривен;
- приобрели драгоценные металлы, валюту или недвижимость на сумму более 100 тысяч гривен;
- купили транспортное средство, которому менее 5 лет;
- имеют в собственности жилье, которое находится в относительно безопасных регионах (далеко от линии фронта, не в оккупации).
Если переселенец неправомерно получает денежные средства, его обяжут их вернуть. Процесс должен происходить на добровольной основе или особу заставят выполнить это решение через суд.