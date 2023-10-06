Украинцы покупают больше долларов
Так что в сентябре Украинцы суммарно купили 2,03 миллиарда долларов, тогда как продали всего 1,5 миллиарда. Чистая покупка валюты составила 444,3 миллиона долларов.
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Эти показатели значительно превышают августовские – 148,5 миллионов долларов. Большая половина валюты была куплена безналичными.
Ослабнет ли гривна при гибком курсе
В НБУ объяснили, что любые изменения на валютном рынке воспринимаются украинцами достаточно скептически, поэтому их опасения являются естественными.
Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривну в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс.
Он привел следующие доказательства стабильности рынка:
- продажа валюты Нацбанком на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров;
- НБУ накопил рекордный уровень международных резервов;
- привлекательность гривни как инструмента для сбережений существенно повысилась.
У НБУ достаточно ресурсов для поддержания курсовой устойчивости путем валютных интервенций на межбанковском рынке. Благодаря существенной международной помощи золотовалютные резервы находятся на исторически рекордных уровнях – более 40 млрд. долларов по состоянию на 1 сентября 2023 года. По прогнозу НБУ, в следующем году они будут еще выше,
– объяснил он.