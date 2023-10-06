Украинцы покупают больше долларов

Так что в сентябре Украинцы суммарно купили 2,03 миллиарда долларов, тогда как продали всего 1,5 миллиарда. Чистая покупка валюты составила 444,3 миллиона долларов.

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Эти показатели значительно превышают августовские – 148,5 миллионов долларов. Большая половина валюты была куплена безналичными.

Обратите внимание! С начала года украинцы успели суммарно купить 15,8 млрд долларов и продать 13,4 млрд долларов. Чистая покупка составляет 2,4 миллиарда долларов.

Ослабнет ли гривна при гибком курсе

В НБУ объяснили, что любые изменения на валютном рынке воспринимаются украинцами достаточно скептически, поэтому их опасения являются естественными.

Василий Фурман Члена Совета НБУ Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривну в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс.

Он привел следующие доказательства стабильности рынка:

продажа валюты Нацбанком на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров;

НБУ накопил рекордный уровень международных резервов;

привлекательность гривни как инструмента для сбережений существенно повысилась.

У НБУ достаточно ресурсов для поддержания курсовой устойчивости путем валютных интервенций на межбанковском рынке. Благодаря существенной международной помощи золотовалютные резервы находятся на исторически рекордных уровнях – более 40 млрд. долларов по состоянию на 1 сентября 2023 года. По прогнозу НБУ, в следующем году они будут еще выше,

– объяснил он.

Напомним! Пока об отпуске курса речь не идет, но незначительные колебания все же будут. Это позволит поддерживать макроэкономическую устойчивость.