Ослабнет ли гривна при гибком курсе
Василий Фурман рассказал, что часто решения НБУ по валютно-курсовой политике воспринимаются украинцами, как предпосылка ослабления гривны.
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Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривну в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс.
Он привел следующие аргументы, свидетельствующие о стабильности рынка:
- продажа валюты Нацбанком на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров;
- НБУ накопил рекордный уровень международных резервов;
- привлекательность гривни как инструмента для сбережений существенно повысилась.
Также НБУ создал необходимые предпосылки стабилизации рынка в ходе подготовки на основе Стратегии.
У НБУ достаточно ресурсов для поддержания курсовой устойчивости путем валютных интервенций на межбанковском рынке. Благодаря существенной международной помощи золотовалютные резервы находятся на исторически рекордных уровнях – более 40 млрд. долларов по состоянию на 1 сентября 2023 года. По прогнозу НБУ, в следующем году они будут еще выше,
– объяснил он.
Курс доллара 5 октября
В течение суток курс доллара несколько упал, особенно на черном рынке. Там он снизился на 13 – 15 копеек, в то время как в банках всего на 5 копеек.
- В банках: покупка – 37,6 гривны, продажа – 38,3 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,8 гривны, продажа – 38,3 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,02 гривны, продажа – 38,2 гривны.