Какой курс евро к гривне 23 ноября
Сегодня НБУ установил курс на уровне 43,51 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В банке средний курс евро такой:
- покупка валюты происходит в среднем по 43,50 гривен за евро;
- продажа осуществляется – по 44,15 гривны за евро.
Средний курс в обменниках установлен на таком уровне:
- покупка валюты происходит в среднем по 44,11 гривны за евро;
- продажа происходит – по 44,32 гривны за евро.
Обратите внимание! На межбанке курс установлен такой: покупка происходит за 43,69 гривны за евро, продажа – 43,70 гривны за евро.
Купить 300 евро сегодня можно за такую сумму
- в банках приобрести 300 евро можно за ориентировочно 13 245 гривен;
- в обменниках купить 300 евро можно в среднем за 13 296 гривен.