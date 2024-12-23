Какой курс евро к гривне 23 ноября

Сегодня НБУ установил курс на уровне 43,51 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В банке средний курс евро такой:

покупка валюты происходит в среднем по 43,50 гривен за евро;

продажа осуществляется – по 44,15 гривны за евро.

Средний курс в обменниках установлен на таком уровне:

покупка валюты происходит в среднем по 44,11 гривны за евро;

продажа происходит – по 44,32 гривны за евро.

Обратите внимание! На межбанке курс установлен такой: покупка происходит за 43,69 гривны за евро, продажа – 43,70 гривны за евро.

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