Який курс євро до гривні 23 листопада

Сьогодні НБУ встановив курс на рівні 43,51 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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У банку середній курс євро такий:

купівля валюти відбувається в середньому за 43,50 гривень за євро;

продаж здійснюється – за 44,15 гривні за євро.

Середній курс в обмінниках встановлено на такому рівні:

купівля валюти відбувається в середньому за 44,11 гривні за євро;

продаж відбувається – за 44,32 гривні за євро.

Зверніть увагу! На міжбанку курс встановлено такий: покупка відбувається за 43,69 гривні за євро, продаж – 43,70 гривні за євро.

Купити 300 євро сьогодні можна за таку суму