Який курс євро до гривні 23 листопада
Сьогодні НБУ встановив курс на рівні 43,51 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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У банку середній курс євро такий:
- купівля валюти відбувається в середньому за 43,50 гривень за євро;
- продаж здійснюється – за 44,15 гривні за євро.
Середній курс в обмінниках встановлено на такому рівні:
- купівля валюти відбувається в середньому за 44,11 гривні за євро;
- продаж відбувається – за 44,32 гривні за євро.
Зверніть увагу! На міжбанку курс встановлено такий: покупка відбувається за 43,69 гривні за євро, продаж – 43,70 гривні за євро.
Купити 300 євро сьогодні можна за таку суму
- у банках придбати 300 євро можна за орієнтовно 13 245 гривень;
- в обмінниках купити 300 євро можна в середньому за 13 296 гривень.