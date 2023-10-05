Чи ослабне гривня при гнучкому курсі

Василь Фурман розповів, що часто рішення НБУ щодо валютно-курсової політики сприймаються українцями, як передумова послаблення гривні.

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Василь Фурман Члена Ради НБУ Це зумовлено гірким досвідом України, коли НБУ вимушено "відпускав" гривню у вільне плавання через вичерпання міжнародних резервів і неспроможність утримувати фіксований курс.

Він навів наступні аргументи, що свідчать про стабільність ринку:

продаж валюти Нацбанком на ринку компенсується надходженням коштів від міжнародних партнерів;

НБУ накопичив рекордний рівень міжнародних резервів;

привабливість гривні як інструменту для заощаджень суттєво підвищилася.

Також НБУ створив необхідні передумови для стабілізації ринку в ході підготовки на основі Стратегії.

Нагадаємо! Поки що про відпускання курсу не йдеться, проте незначні коливання все ж будуть. Це дозволить обмінному курсу виконувати роль гаранту макроекономічної стабільності.

НБУ має достатньо ресурсів для підтримки курсової стійкості шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Завдяки суттєвій міжнародній допомозі золотовалютні резерви перебувають на історично рекордних рівнях – понад 40 млрд доларів станом на 1 вересня 2023 року. За прогнозом НБУ, наступного року вони будуть ще вищими,

– пояснив він.

Курс долара 5 жовтня

Протягом доби курс долара дещо впав, особливо на чорному ринку. Там він знизився на 13 – 15 копійок, тоді як в банках всього на 5 копійок.