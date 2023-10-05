Чи ослабне гривня при гнучкому курсі
Василь Фурман розповів, що часто рішення НБУ щодо валютно-курсової політики сприймаються українцями, як передумова послаблення гривні.
Читайте також Зниження продажів валюти з резервів: як НБУ підтримує гривню
Це зумовлено гірким досвідом України, коли НБУ вимушено "відпускав" гривню у вільне плавання через вичерпання міжнародних резервів і неспроможність утримувати фіксований курс.
Він навів наступні аргументи, що свідчать про стабільність ринку:
- продаж валюти Нацбанком на ринку компенсується надходженням коштів від міжнародних партнерів;
- НБУ накопичив рекордний рівень міжнародних резервів;
- привабливість гривні як інструменту для заощаджень суттєво підвищилася.
Також НБУ створив необхідні передумови для стабілізації ринку в ході підготовки на основі Стратегії.
НБУ має достатньо ресурсів для підтримки курсової стійкості шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Завдяки суттєвій міжнародній допомозі золотовалютні резерви перебувають на історично рекордних рівнях – понад 40 млрд доларів станом на 1 вересня 2023 року. За прогнозом НБУ, наступного року вони будуть ще вищими,
– пояснив він.
Курс долара 5 жовтня
Протягом доби курс долара дещо впав, особливо на чорному ринку. Там він знизився на 13 – 15 копійок, тоді як в банках всього на 5 копійок.
- У банках: купівля – 37,6 гривні, продаж – 38,3 гривні;
- В обмінниках: купівля – 37,8 гривні, продаж – 38,3 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38,02 гривні, продаж – 38,2 гривні.