Ситуація на українському фінансовому ринку

Голова НБУ Андрій Пишний каже, що валютній системі в Україні потрібний сильний контроль, але це не проблема, оскільки ресурси та інструменти для цього є, повідомляє 24 Канал. Різкого стрибка готівкового курсу в небанківських установах вдалося уникнути.

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Андрій Пишний Голова НБУ Ринок поступово переконується у серйозності наших намірів втримати стійкість курсу та дозволяти лише незначні коливання. Очікуємо, що попит поступово стабілізується. Можу лише повторити, що для нас пріоритетним завданням є збереження курсової стійкості.

Пишний зазначає, що значних коливань валюти у банках також не відбулося. За його словами, зараз на міжбанку гривня залишається дорожчою ніж значення перед переходом курсу до гнучкого. Тоді долар коштував 36,6 гривні проти 36,9 гривень станом на 3 жовтня.

Зауважте! Офіційний курс – це ціна на міжбанку плюс 1%.