Який депозит краще відкрити у жовтні

На думку банкіра Дмитра Замотаєва, до грудня загальні тенденції на ринку навряд чи зазнають суттєвих змін, повідомляє 24 Канал. Найбільш популярними залишатимуться депозити від 3 до 6 місяців, які у зв’язці терміну розміщення та отримуваного прибутку є найбільш вигідними для вкладника.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку В разі, якщо НБУ знизить облікову ставку ще на 2 – 3 відсоткові пункти, то цілком можливо, що до кінця року ставки за вкладами на 3 – 6 місяців скоротяться до 13 – 14% річних, а відсотки за депозитами з розміщенням від 9 до 12 місяців можуть знизитися до 11 – 12% річних.

Замотаєв зазначає, що у листопаді або грудні регулятор може втретє за рік переглянути облікову ставку – очікується, що її розмір може знизитися до 18 – 17%, що без сумніву вплине на депозитну політику комбанків. Цілком можливо, що з другої половини листопада на ринку стане помітна тенденція до подальшого скорочення ставок за гривневими вкладами.

Банкір вважає, що якщо економічні прогнози справдяться, то попри зниження ставок "чистий" прибуток залишатиметься на досить високому рівні. Нагадаю, що інфляція в країні загальмувалася до 8,6% у річному вимірі, а розвиток всіх сфер економіки дає змогу очікувати зростання ВВП до 3% за підсумками 2023 року.

Можна сказати, що подальше зростання ставок буде малоймовірним. Наразі максимальна дохідність за вкладами в доларах складає 3,3 – 3,5% (середні ставки коливаються в діапазоні 2,3 – 2,5%), а максимальні ставки в євро дадуть дохід у 2,3 – 2,5% (середні ставки не перевищують 2%),

– прогнозує Замотаєв

Зниження облікової ставки до 20% фактично запустило нові тренди в сегменті гривневих депозитів. Головними його виразниками зараз є:

суттєве зростання популярності вкладів терміном від 3 до 6 місяців (на початок жовтня кількість нових депозитів із розміщенням на 3 – 6 місяців вже складає до 50% від усіх нових вкладів, а до кінця місяця цей показник може зрости до 60 – 65%);

зниження ставок за гривневими депозитами порівняно з травнем вже складає в середньому 3 – 5%: середні ставки за вкладами на термін 3 – 6 місяців скоротилися до 15% річних, а середні ставки за депозитами з розміщенням 9 – 12 місяців – до 14,5% (нагадаю, минулого тижня середні показники відсотків за депозитами від 9 до 12 місяців склали 14,8%);

у найближчий місяць ставки за вкладами від 9 до 12 можуть скоротитися до 14% річних;

"чистий" прибуток за гривневими депозитами урахуванням інфляції наразі складає 4 – 5%, що в 1,5 раза вище за очікуваний прибуток за валютними вкладами з розміщенням до 1 року – станом на початок жовтня максимальний прибуток за доларовими вкладами не перевищує 3,5%).​

Таким чином, у найближчий тиждень набиратиме обертів популярність гривневих депозитів з розміщенням від 3 до 6 місяців. Водночас особливих змін у ставках за гривневими та валютними вкладами не станеться.