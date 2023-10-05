Какой депозит лучше открыть в октябре

По мнению банкира Дмитрия Замотаева, до декабря общие тенденции на рынке вряд ли претерпят существенных изменений, сообщает 24 Канал. Наиболее популярными будут оставаться депозиты от 3 до 6 месяцев, которые в связке срока размещения и получаемой прибыли наиболее выгодны для вкладчика.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В случае, если НБУ снизит учетную ставку еще на 2–3 процентных пункта, то вполне возможно, что до конца года ставки по вкладам на 3–6 месяцев сократятся до 13–14% годовых, а проценты по депозитам с размещением от 9 до 12 месяцев могут снизиться до 11–12% годовых.

Замотаев отмечает, что в ноябре или декабре регулятор может в третий раз за год пересмотреть учетную ставку – ожидается, что ее размер может снизиться до 18–17%, что несомненно повлияет на депозитную политику комбанков. Вполне возможно, что со второй половины ноября на рынке станет заметна тенденция к дальнейшему сокращению ставок по гривневым вкладам.

Банкир считает, что если экономические прогнозы оправдаются, то, несмотря на снижение ставок, "чистая" прибыль будет оставаться на достаточно высоком уровне. Напомним, что инфляция в стране затормозилась до 8,6% в годовом измерении, а развитие всех сфер экономики позволяет ожидать роста ВВП до 3% по итогам 2023 года.

Можно сказать, что дальнейший рост ставок будет маловероятен. Пока максимальная доходность по вкладам в долларах составляет 3,3–3,5% (средние ставки колеблются в диапазоне 2,3–2,5%), а максимальные ставки в евро дадут доход в 2,3–2,5% (средние ставки не превышают 2%).

– прогнозирует Замотаев

Снижение учетной ставки до 20% фактически запустило новые тренды в сегменте гривневых депозитов. Главными показателями сейчас являются:

существенный рост популярности вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на начало октября количество новых депозитов с размещением на 3–6 месяцев уже составляет до 50% всех новых вкладов, а к концу месяца этот показатель может возрасти до 60–65%);

снижение ставок по гривневым депозитам по сравнению с маем уже составляет в среднем 3–5%: средние ставки по вкладам на срок 3–6 месяцев сократились до 15% годовых, а средние ставки по депозитам с размещением 9–12 месяцев – до 14,5% (напомню, что на прошлой неделе средние показатели процентов по депозитам от 9 до 12 месяцев составили 14,8%);

в ближайший месяц ставки по вкладам от 9 до 12 могут сократиться до 14% годовых;

"чистая" прибыль по гривневым депозитам с учетом инфляции сейчас составляет 4–5%, что в 1,5 раза выше ожидаемой прибыли по валютным вкладам с размещением до 1 года – по состоянию на начало октября максимальная прибыль по долларовым вкладам не превышает 3,5%.

Таким образом, в ближайшую неделю будет набирать обороты популярность гривневых депозитов с размещением от 3 до 6 месяцев. В то же время, особых изменений в ставках по гривневым и валютным вкладам не произойдет.