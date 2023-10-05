Реакция МВФ на изменения в Украине

3 октября НБУ ввел гибкий курс. По словам заместителя главы миссии МВФ в Украине Натана Эпштейна, это решение сделает валютный рынок более устойчивым.

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Натан Эпштейн Заместитель главы миссии МВФ в Украине Способность управлять обменным курсом таким образом, чтобы минимизировать колебания показалась нам важным шагом вперед.

Решению об отмене фиксированного курса предшествовало утверждение стратегии нормализации денежно-кредитной политики в НБУ в конце июня. Считается, что уменьшение контроля за валютой станет основой возвращения к инфляционному таргетированию.

Прежде чем отказаться от фиксированного курса, НБУ провел ряд реформ. В частности, действия для снижения уровня инфляции и стабилизация финансового рынка.

Эпштейн уточнил, что МВФ действительно удовлетворен изменениями в банковской системе Украины. Особо он отметил то, как проходит диалог между Минфином и НБУ. Последние реформы показали, что центральный банк независим от влияния власти.

Экономическая ситуация в Украине удовлетворяет МВФ и демонстрирует, что даже во время войны в стране происходят изменения к лучшему. Благодаря таким положительным результатам можно ожидать, что финансовая международная помощь Украине останется на том же уровне.