Ситуация на валютном рынке

Рынок пытается приспособиться к новым условиям. Банкир Тарас Лесовой считает, что по всем признакам за 3 – 5 дней курсовая ситуация на наличном рынке полностью нормализуется и будет соответствовать рыночным, а не спекулятивным обстоятельствам, сообщает 24 Канал.

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Следует отметить, что внедрение гибкой политики будет "продвигать" рыночные условия и будет означать сокращение разницы между курсами межбанка и обменных пунктов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Среди главных экономических факторов, которые могут повлиять на валютный рынок, следует отметить, что принятый 45-дневный бюджет США не включает помощь Украине. Есть большие надежды, что со временем ситуация с помощью США будет более оптимистичной. В противном случае сокращение финпомощи может повлиять на общую экономическую ситуацию в стране.

По мнению Лесового, этот факт уравновешивает постепенное решение вопроса экспорта зерна. Временный коридор работает, что уже повлияло на мировую ценовую конъюнктуру. Но самое главное – Украина снова способна осуществлять экспорт, а затем получать валютную прибыль.

Есть ряд косвенных обстоятельств, по которым на наличном рынке могут происходить курсовые изменения, как в сторону удешевления, так и в сторону удорожания, но в пределах 5% (1 – 1,5 грн) к предыдущему курсу.

– подчеркивает Лесовой.

Банкир считает, что на курс валют больше всего повлияют:

возможные последствия ракетных обстрелов, которые будут влиять не только на бизнес, но и на общественные настроения;

события на фронте и продвижение ВСУ в освобождении страны от врага;

поведение покупателей и продавцов, "тактическое" реагирование на внешние изменения (например, возможны очередные заявления должностных лиц о том, каким должен быть реальный курс валют) и так далее.

Можно сказать, что ситуация на рынке будет достаточно ожидаемой и глобального падения или взлета наличного курса валют ожидать не стоит. НБУ будет поддерживать стабильность.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.