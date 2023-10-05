Ситуація на валютному ринку

Ринок намагається пристосуватися до нових умов. Банкір Тарас Лєсовий вважає, що за всіма ознаками за 3 – 5 днів курсова ситуація на готівковому ринку цілком нормалізується і відповідатиме ринковим, а не спекулятивним обставинам, повідомляє 24 Канал.

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Варто зауважити, що впровадження гнучкої політики "просуватиме" ринкові умови та означатиме скорочення різниці між курсами міжбанку та обмінних пунктів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Серед головних економічних чинників, що можуть вплинути на валютний ринок слід відзначити, що ухвалений 45-денний бюджет США не включає допомогу України. Є великі сподівання, що з часом ситуація з допомогою від США буде більш оптимістичною. В іншому випадку скорочення фіндопомоги може вплинути на загальну економічну ситуацію в країні.

На думку Лєсового, цей факт врівноважує поступове розв’язання питання експорту збіжжя. "Тимчасовий коридор" працює, що вже вплинуло на світову цінову кон’юнктуру. Але найголовніше – Україна знову здатна здійснювати експорт, а відтак отримувати валютний прибуток.

Є низка непрямих обставин, через які на готівковому ринку можуть відбуватися курсові зміни, як в бік здешевлення, так і в бік здорожчання, але в межах 5% (1 – 1,5 грн) до попереднього курсу.

– наголошує Лєсовий.

Банкір вважає, що на курс валют найбільше вплинуть:

можливі наслідки ракетних обстрілів, що впливатимуть не лише на бізнес, а й на суспільні настрої;

події на фронті та поступ ЗСУ у звільненні країни від ворога;

поведінка покупців та продавців, "тактичне" реагування на зовнішні зміни (наприклад, можливі чергові заяви посадовців про те, яким має бути реальний курс валют) тощо.

Можна сказати, що ситуація на ринку буде досить очікуваною, і глобального падіння чи злету готівкового курсу валют очікувати не варто. НБУ підтримуватиме стабільність.

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