Чому скасують пенсії

Українські пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати. З початку повномасштабного вторгнення така ж процедура стосується і ВПО.

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Пройти верифікацію цьогоріч потрібно встигнути до 31 грудня. Якщо пенсіонер не зможе це зробити, йому скасують виплати.

Як проходить процедура ідентифікації

Якщо ви хотіли б здійснити верифікацію офлайн, зверніться у найближче відділення "Ощадбанку". З собою потрібно мати документ про посвідчення особи. Під час ідентифікації вам доведеться здійснити фінансову процедуру з використанням пін-коду.

Онлайн пройти верифікацію можливо через відеозв'язок. За кордоном, ви можете звернутися у консульство і уповноважена особа засвідчить вашу особу.

Також не отримуватимуть пенсію громадяни, які:

подали заяву про тимчасове припинення виплат через перебування за кордоном, йдеться про тих, хто виїхав на ПМЖ;

не користувалися виплатами протягом пів року і не здійснювали транзакцій зі своїх рахунків;

офіційно зникли безвісти.

Як відновити виплати

Для того аби повернути виплати, вам необхідно звернутися у ПФУ. Складнощі з поновленням пенсії найчастіше виникають в осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Згідно з чинним українським законодавством, пенсійні виплати в Україні можуть надаватися тим, хто не отримував російські кошти.

Для того аби здійснити перевірку, має бути контакт української служби з Росією. Під час війни обмін інформацією неможливий. Тому і відбуваються затримки.