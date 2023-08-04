Навіщо потрібна ідентифікація особи
Ця процедура обов'язкова для тих пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Якщо особа не встигне пройти ідентифікацію, вона може залишитись без будь-яких виплат, зокрема пенсії.
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Після перевірки, виплати поновляться на актуальні рахунки, відкриті у українських банках.
Де пройти ідентифікацію особи
Для українців є два доступні способи пройти перевірку.
Через "Дію":
- зайдіть на сайт вашого пенсійного фонду;
- відкрийте свій електронний кабінет;
- для підтвердження особи скористайтесь сервісом "Дія. Підпис".
Таким чином ви можете легко пройти ідентифікацію, не встаючи з дивана.
У консульстві:
- знайдіть посольство України у країні вашого перебування;
- запишіться на ідентифікацію до консула;
- підтвердіть ваше місцеперебування у визначеній країні, пройшовши співбесіду.
Консульська посадова особа документально засвідчить ваше теперішнє місцеперебування.
Якщо особа не проходить ідентифікацію, виплату пенсії автоматично буде припинено.