Навіщо потрібна ідентифікація особи

Ця процедура обов'язкова для тих пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Якщо особа не встигне пройти ідентифікацію, вона може залишитись без будь-яких виплат, зокрема пенсії.

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Після перевірки, виплати поновляться на актуальні рахунки, відкриті у українських банках.

Де пройти ідентифікацію особи

Для українців є два доступні способи пройти перевірку.

Через "Дію":

  • зайдіть на сайт вашого пенсійного фонду;
  • відкрийте свій електронний кабінет;
  • для підтвердження особи скористайтесь сервісом "Дія. Підпис".

Таким чином ви можете легко пройти ідентифікацію, не встаючи з дивана.

У консульстві:

  • знайдіть посольство України у країні вашого перебування;
  • запишіться на ідентифікацію до консула;
  • підтвердіть ваше місцеперебування у визначеній країні, пройшовши співбесіду.

Консульська посадова особа документально засвідчить ваше теперішнє місцеперебування.

Якщо особа не проходить ідентифікацію, виплату пенсії автоматично буде припинено.