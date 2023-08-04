Навіщо потрібна ідентифікація особи

Ця процедура обов'язкова для тих пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Якщо особа не встигне пройти ідентифікацію, вона може залишитись без будь-яких виплат, зокрема пенсії.

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Після перевірки, виплати поновляться на актуальні рахунки, відкриті у українських банках.

Зауважте! Ідентифікацію потрібно пройти не пізніше 31 грудня 2023 року.

Де пройти ідентифікацію особи

Для українців є два доступні способи пройти перевірку.

Через "Дію":

зайдіть на сайт вашого пенсійного фонду;

відкрийте свій електронний кабінет;

для підтвердження особи скористайтесь сервісом "Дія. Підпис".

Таким чином ви можете легко пройти ідентифікацію, не встаючи з дивана.

У консульстві:

знайдіть посольство України у країні вашого перебування;

запишіться на ідентифікацію до консула;

підтвердіть ваше місцеперебування у визначеній країні, пройшовши співбесіду.

Консульська посадова особа документально засвідчить ваше теперішнє місцеперебування.

Якщо особа не проходить ідентифікацію, виплату пенсії автоматично буде припинено.

Зверніть увагу! Якщо особа досягла пенсійного віку закордоном, вона може оформити собі пенсію через електронний портал ПФУ.