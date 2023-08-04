Зачем нужна идентификация личности

Эта процедура обязательна для тех пенсионеров, которые находятся за границей. Если лицо не успеет пройти идентификацию, оно может остаться без каких-либо выплат, включая пенсии.

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После проверки выплаты возобновятся на актуальные счета, открытые в украинских банках.

Где пройти идентификацию личности

Для украинцев есть два доступных способа пройти проверку.

Через "Дію":

  • зайдите на сайт вашего пенсионного фонда;
  • откройте свой электронный кабинет;
  • для подтверждения личности воспользуйтесь сервисом "Дія. Підпис".

Таким образом, вы можете легко пройти идентификацию, не вставая с дивана.

В консульстве:

  • найдите посольство Украины в стране вашего пребывания;
  • запишитесь на идентификацию к консулу;
  • подтвердите ваше местонахождение в определенной стране, пройдя собеседование.

Консульское должностное лицо документально удостоверит ваше нынешнее местонахождение.

Если лицо не проходит идентификацию, выплата пенсии будет автоматически прекращена.