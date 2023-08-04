Зачем нужна идентификация личности
Эта процедура обязательна для тех пенсионеров, которые находятся за границей. Если лицо не успеет пройти идентификацию, оно может остаться без каких-либо выплат, включая пенсии.
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После проверки выплаты возобновятся на актуальные счета, открытые в украинских банках.
Где пройти идентификацию личности
Для украинцев есть два доступных способа пройти проверку.
Через "Дію":
- зайдите на сайт вашего пенсионного фонда;
- откройте свой электронный кабинет;
- для подтверждения личности воспользуйтесь сервисом "Дія. Підпис".
Таким образом, вы можете легко пройти идентификацию, не вставая с дивана.
В консульстве:
- найдите посольство Украины в стране вашего пребывания;
- запишитесь на идентификацию к консулу;
- подтвердите ваше местонахождение в определенной стране, пройдя собеседование.
Консульское должностное лицо документально удостоверит ваше нынешнее местонахождение.
Если лицо не проходит идентификацию, выплата пенсии будет автоматически прекращена.