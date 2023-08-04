Зачем нужна идентификация личности

Эта процедура обязательна для тех пенсионеров, которые находятся за границей. Если лицо не успеет пройти идентификацию, оно может остаться без каких-либо выплат, включая пенсии.

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После проверки выплаты возобновятся на актуальные счета, открытые в украинских банках.

Заметьте! Идентификацию следует пройти не позднее 31 декабря 2023 года.

Где пройти идентификацию личности

Для украинцев есть два доступных способа пройти проверку.

Через "Дію":

зайдите на сайт вашего пенсионного фонда;

откройте свой электронный кабинет;

для подтверждения личности воспользуйтесь сервисом "Дія. Підпис".

Таким образом, вы можете легко пройти идентификацию, не вставая с дивана.

В консульстве:

найдите посольство Украины в стране вашего пребывания;

запишитесь на идентификацию к консулу;

подтвердите ваше местонахождение в определенной стране, пройдя собеседование.

Консульское должностное лицо документально удостоверит ваше нынешнее местонахождение.

Если лицо не проходит идентификацию, выплата пенсии будет автоматически прекращена.

Обратите внимание! Если человек достиг пенсионного возраста за границей, он может оформить себе пенсию через электронный портал ПФУ.