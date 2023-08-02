Кто из пенсионеров получит выплаты от ООН

Представитель Кабмина в Верховной Раде – Тарас Мельничук объяснил, кто из украинских пенсионеров сможет получить дополнительные выплаты в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Читайте также Дополнительные выплаты в августе: кто из пенсионеров получит надбавки

Тарас Мельничук Представитель Кабмина в Верховной Раде Согласовано предложение Министерства социальной политики по реализации с участием Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций совместного проекта относительно дополнительных мероприятий по социальной поддержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

То есть эту помощь смогут получить находящиеся в непосредственной близости с фронтом пенсионеры.

Кому не стоит рассчитывать на выплаты от ООН:

помощь не смогут получить граждане, если размер их пенсии больше 3 тысяч гривен;

выплата не предоставляется тем, кто уже получал международную финансовую помощь через сервис "єДопомога";

не оказывается помощь и тем, кто уже имеет выплаты от государства, в частности, речь идет о ежемесячных доплатах для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 грн.

– добавляет Тарас

Какие выплаты могут получить украинские пенсионеры

Чтобы сделать свою пенсию больше, пенсионеры могут получить дополнительные надбавки, назначаемые автоматически или нуждающиеся в личном обращении для подтверждения потребности.

Дополнительная выплата 800 грн:

пенсионеры от 80 лет;

граждане, нуждающиеся в особом уходе;

пожилые, самостоятельно проживающие люди.

Назначается индивидуально в соответствии с потребностью.

Возрастная надбавка:

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Такая выплата назначается автоматически.

Также в августе традиционные доплаты ко Дню Независимости получат:

участники военных действий;

жертвы нацистских преследований;

ветераны АТО;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

инвалиды I, II, III групп;

семьи погибших в результате войны;

лица, имеющие особые награды перед государством.

Точная сумма этих выплат пока еще не известна. Однако сообщение о размере надбавок правительство обещает обнародовать в ближайшее время.