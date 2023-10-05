Что теперь будет с курсом

По мнению замглавы НБУ – Юрия Гелетия, фиксация курса помогла сдержать инфляцию, сообщает 24 Канал. Однако это было временное решение. которое исчерпало себя.

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Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ С самого начала полномасштабной войны НБУ говорил, что фиксация курса – это временное явление. На этом этапе это был вынужденный шаг. Он помог избежать паники на валютном рынке, умерить инфляционное давление и стабилизировать ожидания. С этими задачами мы справились.

Гелетий отмечает, что переход к гибкому курсу будет способствовать развитию экономики и дальнейшему ее восстановлению. Нынешняя макроэкономическая ситуация сложилась лучше, чем ожидалось.

НБУ может регулировать финансовый рынок. Значительное положительное влияние на ситуацию оказали гривневые депозиты, ставшие альтернативой валютным.

Курс будет колебаться в обе стороны, а НБУ будет жестко ограничивать эти колебания. Мы понимаем, что во время войны никакого полноценного плавания курса быть не может. То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания.

– подчеркивает Гелетий

Опасение вызывает возможный рост инфляции. Фиксированный курс сдерживал этот процесс.

Однако не следует считать, что НБУ будет допускать значительные колебания валюты. Ситуация будет оставаться контролируемой.

Будет ли курс "плавающим" снова

Гелетий утверждает, что во время военного положения о полноценно "плавающем" курсе говорить невозможно. Чтобы сохранить нормальный уровень экономики, финансовый рынок следует контролировать.

Мы откровенно говорим, на какие показатели мы будем ориентироваться. Это ситуация с инфляцией, валютным рынком, объемом резервов, уровнем ставок по гривневым инструментам и финансовой стабильностью. Понятно, что пока рынок не начнет сам себя балансировать при меньшем участии НБУ, о возвращении к плавающему курсообразованию не пойдет речь.

– заключает Гелетий

Именно управляемая гибкость должна помочь НБУ достичь нынешних целей. О следующих шагах можно будет говорить после стабилизации ситуации.