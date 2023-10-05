НБУ укрепил курс валют

Поэтому 6 октября официальный курс доллара составит 36,62 гривны, что почти на 2 копейки больше, чем раньше. Евро вырастет на более 1 копейку – до 38,54 гривны.

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В то же время сегодня курс доллара на межбанке упал на 3 копейки до 36,59 – 36,61 гривны. На наличном рынке стоимость снизилась на 15 копеек до 38,20 грн.

Напомним! С 3 октября НБУ ввел режим управляемой гибкости курса, предусматривающий дальнейший контроль регулятора над валютным рынком во избежание стремительных изменений.

Что будет с валютой на следующей неделе

Банкир Тарас Лесной рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе на курс будут влиять следующие факторы:

возможные последствия ракетных обстрелов, которые будут влиять не только на бизнес, но и на общественные настроения;

события на фронте и продвижение ВСУ в освобождении страны от врага;

поведение покупателей и продавцов, "тактическое" реагирование на внешние изменения (например, возможны очередные заявления должностных лиц о том, каким должен быть реальный курс валют) и т.д.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Есть ряд косвенных обстоятельств, по которым на наличном рынке могут происходить курсовые изменения, как в сторону удешевления, так и в сторону удорожания, но в пределах 5% (1 – 1,5 гривны) к предыдущему курсу.

Он добавил, что из-за того, что НБУ и дальше будет контролировать валютный рынок, падения или взлета наличного курса валют ожидать не стоит.