НБУ зміцнив курс валют

Тож 6 жовтня офіційний курс долара становитиме 36,62 гривні, що майже на 2 копійки більше ніж раніше. Натомість євро зросте на понад 1 копійку – до 38,54 гривні.

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Натомість сьогодні курс долара на міжбанку упав на 3 копійки до 36,59 – 36,61 гривні. На готівковому ринку вартість знизилася на 15 копійок до 38,20 гривні.

Нагадаємо! З 3 жовтня НБУ ввів режим керованої гнучкості курсу, який передбачає подальший контроль регулятора над валютним ринком задля запобігання стрімких змін.

Що буде з валютою наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на наступному тижні на курс впливатимуть такі чинники:

можливі наслідки ракетних обстрілів, що впливатимуть не лише на бізнес, а й на суспільні настрої;

події на фронті та поступ ЗСУ у звільненні країни від ворога;

поведінка покупців та продавців, "тактичне" реагування на зовнішні зміни (наприклад, можливі чергові заяви посадовців про те, яким має бути реальний курс валют) тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Є низка непрямих обставин, через які на готівковому ринку можуть відбуватися курсові зміни, як в бік здешевлення, так і в бік здорожчання, але в межах 5% (1 – 1,5 гривні) до попереднього курсу.

Він додав, що через те, що НБУ й надалі контролюватиме валютний ринок, падіння чи злету готівкового курсу валют очікувати не варто.