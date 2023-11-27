Чинники стійкості гривні: як вони впливають на курс долара

Після переходу курсу від фіксованого до керованого гнучкого відбулися незначні коливання валюти. НБУ вводить нові реформи для стабілізації фінансового ринку.

Що відбувається на фінансовому ринку України

Банкір Володимир Лепушинський підтвердив, що ситуація на ринку валюти залишається стабільною завдяки двом основним факторам, повідомляє 24 Канал. Першочергово йдеться про нові реформи НБУ.

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Володимир Лепушинський Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ НБУ займає активну позицію щодо збереження стабільності на валютному ринку і курсової стійкості, як ми називаємо, тобто це не стабільний курс.

Маємо розуміти, що після переходу до керованого гнучкого курсу, зовнішні обставини почали більше впливати на значення валюти. Гривня також змінюється, відповідно до цих коливань.

Коли ситуація на валютному ринку поліпшується, гривня зміцнюється, якщо погіршується – слабшає.

– підсумовує Лепушинський

Завдяки тому, що НБУ постійно присутній на валютному ринку, стає можливою курсова стійкість. Варто розуміти, що безпосередній вплив на стабілізацію фінансового сектору України має підтримка міжнародних союзників.

Не можна ігнорувати і ті реформи, які укріпили гривню. Завдяки цим нововведенням, національна валюта стала привабливою для заощаджень. Лепушинський вважає, що зараз ситуація на ринку валюти стабільна.