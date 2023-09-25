Зростання курсу долара: попит на валюту збільшується

Минулий тиждень виявився дуже нервовим для готівкового валютного ринку. У перші дні долар динамічно дорожчав, реагуючи на підвищений попит.

Що буде з курсом на цьому тижні

Курс валют зреагував на події на фінансовому ринку. У розмові з 24 Каналом, банкірка Анна Золотько повідомила якою буде ситуація на цьому тижні.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Пікових позначок його вартість досягла у вівторок, коли курс перетнув позначку 38,6 гривні за долар. Окремі представники ринку тестували навіть рівень 38,75 гривні за долар. В той самий час було очевидно, що за курсовим сплеском має настати період корекції. І він настав: вже ввечері вівторка курс опустився до 38,4 – 38,5 гривень за долар.

Золотько вважає, що таке динамічне зростання курсу певний час підтримувало панічний попит. Саме у минулий понеділок – вівторок НБУ зафіксував значні сплески попиту на іноземну валюту з боку населення за усіма каналами.

На готівковому ринку денні показники були більшими на 7 – 9 мільйонів доларів за середні рівні.Обсяг купівлі безготівкової валюти у перші дні тижня сягав 30 мільйонів доларів, що вдвічі більше звичайних показників.

Але вже, починаючи з середи, ситуація на ринку почала заспокоюватися. Обсяги купівлі валюти населенням знизилися, а готівковий курс, реагуючи на скорочення попиту, почав доволі швидко падати.

До вихідних вартість американського долара опустилася до 38,1 – 38,2 гривні за долар. Золотько наголошує, що більша частина цього тижня має пройти відносно спокійно.

На мою думку, цього тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 37,7 – 38,5 гривень за долар,

– наголошує Золотько.

Хоча стабілізаційні процеси на ринку ще не завершені, й коливання курсу навіть протягом одного дня можуть бути доволі відчутними, банкірка очікує невеличке зміцнення гривні протягом перших днів тижня. На її думку, відбудеться також помірне зростання вартості долара наприкінці через наближення перехідної дати та значних виплат зарплат українцям.

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