Зміни у допомозі від МВФ

25 вересня розпочнеться дискусія між МВФ та українськими представниками відносно розширення програми фінансування. Про це повідомляє пресслужба МВФ з посиланням на Ваграма Степаняна – постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні, передає 24 Канал.

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Ваграм Степанян Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

У червні 2023 року було завершено перший перегляд програми від МВФ. Тоді Україна отримала – 890 мільйонів доларів.

Нагадаємо! Український уряд уже наголошував, що у 2024 році очікуються нові транші від МВФ у розмірі 5,4 мільярда доларів. У 2023 році ця сума складе – 4,5 мільярди доларів.

Новий перегляд програми очікувався у жовтні. МВФ планує загальне фінансування України на суму – 15,6 мільярда доларів. Ці кошти мають покрити найпріоритетніші витрати для забезпечення українців під час війни.