Тож фонд намагається долучитися до підтримки нашої держави, проте робити це дуже важко через обмеження щодо кредитування. Вони є технічними, а не політичними. Про це 24 Каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Варте уваги Скільки з обіцяних європейськими країнами грошей Україна уже отримала, – Financial Times

Наприклад, якщо МВФ надав кредит країні, він має бачити, як вона ці кошти повертає. Йдеться про необхідність мати фінансово стабільний макроекономічний прогноз на найближчі роки. З Україною це робити дуже важко, адже усі фінансові прогнози залежать від ситуації на фронті, яку надскладно передбачити.

Тому було зволікання у співпраці з МВФ, вони не могли узгодити будь-яку програму. Зараз це вдалося. Напевно, були якісь політичні рішення. Найімовірніше, ми отримаємо програму. Цього року йдеться про приблизно 5 мільярдів доларів,

– наголосив інвестиційний банкір.

Фурса зазначив, що в Україні провели першу частину реструктуризації. Коли ми говоримо про комерційний зовнішній борг, ми нікому нічого не виплачуємо. Інвестори зрозуміли ситуацію та пішли на це. Внутрішній борг у гривні обслуговується, здебільшого він перед власними банками. "Впродовж минулого року кошти МВФ та Світового банку Україна повертала, тому що технічно не робити цього неможливо. Так працює світова фінансова система", – пояснив інвестиційний банкір.

Він зауважує, що співпраця з МВФ буде більш м'якою, до української влади ставитимуться зі співчуттям й не вимагатимуть значних реформ. Фокус уваги зосереджуватиметься на боротьбі з корупцією та верховенстві права. "Безумовно, під час війни неможливо говори про контрольований державний дефіцит. Але навряд чи наші партнери зрозуміють, якщо ми не боротимемося з корупцією через війну", – акцентував Фурса.

На що будуть спрямовані гроші

За словами інвестиційного банкіра, кредит від МВФ буде спрямовано на виплату соціальних зобов'язань держави. Сьогодні наш бюджет фінансує армію та державні статті, натомість уся соціальна складова фінансується коштом наших партнерів. Зокрема, індексація пенсій – це робота Джо Байдена та Крісталіни Георгієва.

"Гроші МВФ для нас найдорожчі та найкоротші. Американці дають гранти, які не треба повертати. Європейці дають кредити під 0 або 0,1% на 35 років – це прекрасна історія, яка не тисне на наш бюджет, адже не вимагає обслуговування. Натомість МВФ кредитує за стандартними процедурами. По-перше, ці гроші будуть досить короткими – на 5 – 6 років. По-друге, відсоткова ставка буде вища, ніж нуль", – пояснив Фурса.

Гарна новина полягає в тому, підкреслив він, що з 40 – 45 мільярдів, яких ми потребуємо, МВФ бере на себе лише малу частку цього зовнішнього фінансування. Це символічно і важливо, але йдеться про 4 – 5 мільярдів із загальної цифри.

"До кредитів, зокрема від МВФ, ми вдаємося, бо іншого вибору немає. Якщо хтось знов говоритиме, що це заганяє нас у боргову кабалу, нічого такого не відбувається", – запевнив інвестиційний банкір.

Як стверджує Фурса, завдяки виваженій макроекономічній політиці до війни в нас немає великого зростання боргу, безумовно, зважаючи на обставини війни. На кінець року ми матимемо показник боргу до ВВП на рівні 100%. До прикладу, такі країни ЄС, як Греція та Італія, мають 150%.

"Поки що цей процес контрольований, всупереч тому, що Захід дає нам шалені суми. Для України вони шалені, а для Заходу – копійки. Навряд чи можна буде говорити, що після війни ми потрапимо у боргову яму", – підсумував Фурса.

Що відомо про моніторингову програму від МВФ